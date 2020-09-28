'İsimsizler Hareketi' soruşturmasında gözaltına alınan 18 kişi adliyede

İstanbul merkezli başlatılan “İsimsizler Hareketi” soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında yazar Temel Demirer'in de bulunduğu 24 kişiden 18'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Eylül'de İstanbul'da 16 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında avukat Tamer Doğan, TÖP Sözcüsü Perihan Koca, yazar Temel Demirer, oyuncu Defne Halman, gazeteci Hakan Gülseven ve Özen Kulaçoğlu gibi isimler yer aldı. Hakan Gülseven daha sonra serbest bırakıldı.