Işıl Özgentürk'e Batman yazısı nedeniyle soruşturma

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk hakkında Batmanlı kadınlar hakkında yazdığı yazı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, soruşturmayı Batman Başsavcılığı başlattı. Ancak Başsavcılık olay yeri İstanbul olduğu gerekçesiyle dosyayı 'yetkisizlikle' İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Özgentürk, ihraç edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğramasının ardından intihar eden İpek Er’den bahsettiği köşe yazısında bir öğretmen dostunun "Batman’daki genç kızların ya dağa çıkmak ya da kentte görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenmek şeklinde iki seçeneği olduğu; bekaretini kaybetmiş genç kızların da intiharı kurtuluş olarak gördüğü" yönündeki sözlerini aktarmıştı.