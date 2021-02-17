IŞİD'in 'mali işler sorumlusu' Mersin'de gözaltına alındı

Suriye'nin Rakka bölgesinde IŞİD içerisinde "mali işlerden sorumlu" olarak faaliyet gösterdiği ve kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şahıs Mersin'de gözaltına alındı.

Mersin Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rakka bölgesinde IŞİD içerisinde "sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi" olarak faaliyet yürüten şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre, ekipler, Mersin'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şahsı gözaltına aldı.

Şahsın ikametinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.