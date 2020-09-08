IŞİD'in 'Diyarbakır sorumlusu'nun yakalandığı duyuruldu

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma kaydı ile 6 yıl üç ay kesilmiş hapis cezası bulunan ve IŞİD'in "Diyarbakır sorumlusu" olduğu söylenen Nihat Turan'ın Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.

Turan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce, "DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı... Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı" mesajıyla Mahmut Özden'in yakalandığını duyurmuştu. Soylu'nun büyük başarı olarak duyurduğu bu operasyon, daha önce de defalarca yapılmış, Özden birçok kez yakalanmasına rağmen her seferinde serbest bırakılmıştı.