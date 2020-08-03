IŞİD'den Afganistan'da hapishaneye saldırı: Çok sayıda kişi firar etti

IŞİD'in Afganistan'da bir hapishaneye saldırı düzenlemesi sonucu hapishaneden çok sayıda firarın gerçekleştiği bildirildi. Afgan yetkililer, Celalabad kentindeki hapishaneye gece yapılan saldırının ardından Afgan güvenlik güçlerinin IŞİD'lilerle çatıştığını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, saldırı, pazar akşamı hapishanenin önüne bombalı aracın patlatılmasıyla başladı. Bunun ardından çok sayıda patlamanın daha duyulduğu ve IŞİD'lilerin güvenlik görevlilerine ateş açtığı kaydedildi.

Nangarhar vilayetinden iki yetkili, saldırı ve silahlı çatışmalar sırasında en az 5 sivil öldüğünü ve 40'a yakın sivilin yaralandığını duyurdu. Çatışmalar sırasında Afgan özel kuvvetlerin polise destek kuvvet yolladığı belirtildi.

Saldırının ardından yaşanan kargaşa sırasında 75 mahkumun hapishaneden kaçtığı bildirildi. Yetkililer, firar edenlerin yeniden yakalanması için polislerin görevlendirildiğini açıkladı.

IŞİD'in üstlendiği saldırı, Afgan istihbarat kurumununun Nangarhar vilayetindeki Celalabad kentinde üst düzey bir IŞİD komutanını öldürdüğünü açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler'in geçen ay yayınladığı rapora göre, Afganistan'da şu anda tahminen yaklaşık 2 bin 200 IŞİD üyesi bulunuyor. Raporda, örgütün geri çekilme aşamasında olmasına ve yönetimde boşluklar yaşamasına karşın ileri seviyede saldırılar gerçekleştirme yetisine sahip olmaya devam ettiği belirtiliyordu.