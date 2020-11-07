IŞİD saldırısı sonrası Viyana istihbarat şefi görevden alındı

Avusturya’nın başkenti Viyana'da pazartesi günü düzenlenen ve dört kişinin yaşamını yitirdiği cihatçı saldırısının ardından görevden alma haberi geldi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Viyana Eyaleti Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Erich Zwettler görevden alındı. Kararı, Viyana Eyalet Polisi Başkanı Gerhard Pürstl düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna duyurdu. Zwettler'in kendi isteği üzerine görevden alındığını söyleyen Pürstl istihbarat şefinin "usulüne uygun bir inceleme ve aydınlatma yapılmasına" engel olmamak için bu yolu tercih ettiğini belirtti.

Viyana'da Pazartesi akşamı 20 yaşındaki bir cihatçı, bir barda oturan kişilere ve restoran çalışanlarına ateş açmış ve dört kişiyi öldürmüştü. Saldırıda 22 kişi yaralanmış, saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlendi.