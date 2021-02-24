IŞİD katliamlarının kilit ismi Heysem Topalca 'trafik kazası'nda öldü, belediye hesabından başsağlığı dilendi

Reyhanlı Katliamı, IŞİD'in Niğde saldırısı, Suriye’ye silah sevkıyatı, El Nusra’ya Sarin Gazı temini dahil onlarca suçtan Türkiye’de aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan Heysem Topalca’nın Konya’da şüpheli bir trafik kazasında öldüğü iddia edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Yayladağı Mezarlıklar Kompeksi hesabından Topalca için başsağlığı mesajı yayımlanması dikkat çekti.

10 Şubat'ta Konya'da Topalca'nın da içinde bulunduğu otomobilin bir TIR'la çarpıştığı ve olayda ölen 3 kişiden birinin Heysem Topalca olduğu iddia edildi.

11 Şubat'ta Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü imzasıyla Yayladağı Mezarlıklar Kompleksi adlı Facebook hesabından Heysem Topalca için bir başsağlığı mesajı yayımlandığı ortaya çıktı.

Sözkonusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı. "Yayladağı ilçemize bağlı "Kurtuluş" Mahallesi'nden "Heysem Topalca" vefat etmiştir.Cenazesi 11/02/2021 Perşembe Günü (Bugün) Yayladağı Asrî Mezarlığı'nda defnedilecektir.Büyükşehir ailesi olarak Merhum'a Cenabı Hak'tan rahmet,kederli ailesine sabırlar diliyoruz...

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...

MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ..."

Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden görüştüğümüz bir yetkili ise müdürlük olarak ilan yayımlamadıklarını ancak sözkonusu hesabın belediyenin ilçe personelinin açtığı bir hesap olduğunu ve buradan ilçeye kayıtlı tüm ölümleri paylaştığını söyledi. Sözkonusu yetkili ölen kişinin Suriye uyruklu olduğunu belirtti ve ilgili kurumlardan kendilerine bu kişinin aranan bir zanlı olduğuna dair de herhangi bir yazılı bilgi iletilmediğini söyledi.

MİT adına çalıştığı sıklıkla gündeme geldi

Topalca'nın Suriye’de 10 yıl önce kışkırtılan iç savaşta MİT adına çalıştığı sıklıkla gündeme gelmişti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre “Hayalet Komutan”, “İkinci Yeşil” olarak isimlendirilen Suriyeli Heysem Topalca’nın (Hytham Qassap) Konya’da şüpheli bir trafik kazasında öldüğü iddia edildi. Reyhanlı Katliamı, IŞİD'in Niğde saldırısının yanı sıra Türkiye’den Suriye’ye kimyasal maddeler dahil taşınan silahların sevkıyatçısı olarak bilinen Topalca’nın 12 yıl hapis cezası ve araması bulunmakta.

Kaza nasıl oldu?

Ajans gazeteci Cevheri Güven’in haberini aktardı. Buna göre Karapınar-Konya yolu Akçayazı Mahallesi Merdivenli mevkiinde 10 Şubat saat 21.00 sıralarında içinde Topalca’nın bulunduğu 68 KH 911 plakalı otomobil ile 06 KH 8433 plakalı TIR çarpıştı. Otomobilde bulunan Topalca (54), Macit El Hacı Ali (33) ve Bilal El Muhammed (21) öldü. Döne Abdullah (55), Nureddin El Hac Ali (19), Abdullah El Hac, İbrahim El Muhammed (30) ve Halit Bargut (15) ise yaralandı. Araçta bulunanlar Konya Şehir Hastanesi ve Karapınar Devlet Hastanesine götürüldü. Ölen üç kişi, otopsi işlemlerinin ardından Hatay’ın Yayladağı ilçesine defin için gönderildi. Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Mustafa Usta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Heysem Topalca kimdir?

11 Mayıs 2013’teki Reyhanlı patlaması ve 20 Mart 2014’te Niğde Ulukışla’daki IŞİD saldırısı davalarının “firari” sanığı olarak aranan Topalca hakkında Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29 Aralık 2015’te verdiği 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. Topalca’nın 2011-2014 yılları arasında 873 kez ülkeye giriş çıkış yaptığı kaydedilmişti.

Suriye’de yüzlerce sivilin katledilmesine bizzat katılan Heysem Topalca, Türkiye’ye Suriye'de çatışmalar başlamadan önce gelip, sınır köylerinde eğitim alan, Türkmen bölgesindeki ilk ayaklanmayı Suriye polis karakollarına saldırarak organize edenlerden biri olarak biliniyor. Suriye'de Şabanlı Karakolunu basarak 11 polisi "İslamcı yöntemlerle" katleden Topalca'nın, mallarına el koymak için onlarca Alevi’yi de gözünü kırpmadan öldürdüğü belirtiliyor.

Topalca'nın o dönem Türk Emniyet güçleri ile iyi ilişkiler içerisinde olduğu, emniyete çalıştığı, Özellikle Yayladağı Emniyet Müdürlüğü'ne sık gidip geldiği, 300 civarında silahlı adamı olduğu, bu adamlarıyla birlikte bölgede yağma ve katliamlar yaptığı iddia edilmişti.

Türkmen kökenli Heysem Topalca’nın El Kaide ve diğer radikal İslamcı örgütlerin sınır geçişlerini sağlayan, cinayetlere bizzat katılan, terör çetelerine silah ve mühimmat sağlayan, Reyhanlı saldırısını organize eden kişi olduğu da öne sürülmüştü.

Özgür Suriye Ordusu ve El Kaide ile El Nusra örgütleriyle bağlantısı olan Topalca'nın, 7 Kasım 2013'te Adana'da yakalanan ve içinde 953 adet havan topu başlığı ile 10 füze rampasının olduğu TIR davasında yakalanıp, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öne sürülmüştü.

IŞİD'in 2013’te Suriye’de kaçırdığı Milliyet Gazetesi muhabiri Bünyamin Aygün’ün serbest bırakılmasında da aracılık ettiği belirtilen Topalca, hakkında Jandarma Genel Komutalığı’nın 9 Haziran 2014 tarihli raporunda şu bilgilere yer veriliyor:

* Suriye'den kaçak yollarla tarihi eser getirip Türkiye’de satılmasının organize edilmesi.

* Halep sanayi bölgesindeki makinelerin çalınarak Türkiye’de satılması.

* El Kaide ve Nusra Cephesi'ne sürekli Türkiye üzerinden mühimmat temin edilmesi.

* Reyhanlı'da patlayan araçları gönderen kişi olması.

* Adana'da ele geçirilen 931 adet havan mermisinin sahibi olması.

* Cund el Şam örgütü ile ilişkisinin bulunması.

Topalca’nın yakalama kararları ve hakkındaki 12 yıl mahkumiyete rağmen Türkiye’de özgürce dolaşabilmesinin MİT'le olan bağlantıları sayesinde olduğu düşünülüyor.