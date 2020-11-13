İşçiye ödenen maaş geri istendi, ödemeyince icra gönderildi

Patronların salgın dolayısıyla işçi haklarını gasp etmenin de ötesine geçtiği örnekler gündeme gelmeye devam ediyor. Son örnek ücretsiz izne çıkarılıp İŞKUR ödemesi sonrası aradaki farkın ödendiği işçiden salgın sonrasında bu farkın talep edilmesi, ödemeyince işten ayrılan işçiye icra gönderilmesi oldu.

Salgının başında Mart ayı ortasında alınan karar sonrasında birçok işletme kapatılmıştı. Bu işletmelerden biri de Bemse Gıda’ya ait farklı isimler adı altında faaliyet gösteren kafeler oldu.

Bemse Gıda’ya ait Ankara’daki kafelerden biri olan Lou’da çalışan Emir Erdi Dostgül, salgın sırasında yaşadığı hak gasplarını Patronların Ensesindeyiz Ağı’na anlattı.

Salgın öncesinde de yoğundu, sonrasında iyice arttı

Salgın öncesinde yoğun mesai yapan, günde 9-10 saat çalışan Dostgül, fazla mesailer için ücret ödenmediğini aktarırken salgın öncesinde çok yoğun bir çalışma temposu olduğunu aktardı.

Dostgül, “normalleşme” kararı sonrasında Haziran ayının başlarında yeniden açılan kafede çalışma şartlarının iyice ağırlaştığını vurgularken çalışan sayısının da azaldığını ve yeni çalışan alınmadığı için oldukça zorlandıklarını, mesailerin gündüz 11.00’den gece 01.00’e kadar sürdüğünü ifade etti.

Haziran sonrası eksik ödeme

Dostgül, salgın dolayısıyla mekanların kapatıldığı dönemde kendilerine maaşların ödeneceğinin söylendiğini, maaşın bir bölümünün İŞKUR’un ücretsiz izin ödeneğinden, bir kısmının da şirket tarafından ödendiğini, Haziran ayı sonrasında ise eksik ödeme aldıklarını dile getirdi.

İşsiz kaldığı dönemde icra geldi

Fazla mesai, personel azlığı, mobbing, kafedeki vaka durumlarının kendilerine bildirilmemesi gibi nedenlerin dışında bir de eksik ödeme nedeniyle istifa ettiğindeyse bilgisi dışında iş çıkış evrakları arasında senet de imzalatıldığını belirten Dostgül, işsiz kaldığı dönemde icra gönderildiğini söyledi.

Ödenmeyen maaşımı beklerken icra geldi

Evrakları imzalayıp gideceği sırada kendisine ödemeyi yapıp yapmayacağının sorulduğunu, kendisinin bu durumu anlayamadığını belirten Dostgül, “Ben ödenmeyen maaşımın verilmesini beklerken bana salgın döneminde verilen maaşın geri ödenmesi talebini ilettiler. Bu talep sonrası sözlü bir tartışma yaşandı ve işsiz olduğum için de bu ödemeyi yapamadım. Sonrasında bilgim dışında bana icra gönderildiğini öğrendim. Üstelik bu durumu tek yaşayan ben değilim; benim dışımda da bu sorunu yaşayan iş arkadaşlarım oldu” dedi.

Haziran sonrasında çalıştığı dönemde de kendisine ücretsiz izin ödeneğinin yattığını, bu dönemde çalışmasına rağmen sigorta primlerinin yatırılmadığını belirten Dostgül, hukuki olarak haklarını arayacağını dile getirdi.