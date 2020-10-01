İşçilerini gözetleyen H&M'e 35 milyon Avro para cezası

Hamburg'un veri koruma komiseri yaptığı açıklamada, İsveç şirketi H&M'in Nürnberg'deki bir müşteri hizmetleri merkezinde çalışanlar hakkında "oldukça zararsız ayrıntılardan aile meselelerine ve dini inançlara kadar uzanan" özel bilgiler topladığını söyledi.

Bilgiler, 50 yöneticinin erişebildiği bir ağ sürücüsüne kaydedildi ve "diğer şeylerin yanı sıra, istihdamlarıyla ilgili önlemler ve kararlar için ayrıntılı bir çalışan profili elde etmek için kullanıldı."

Veri koruma komiseri Johannes Caspar, "Özel hayatlarıyla ilgili ayrıntıların toplanması ve faaliyetlerinin kaydedilmesinin birleşimi, çalışanların özellikle medeni haklarına yoğun bir tecavüze yol açtı" dedi.

Gizlilik ihlali, veriler şirket ağındaki tüm kişilere kısa bir süre görünür hale geldikten sonra keşfedildi ve bu da bilgi toplama hakkında haberin ortaya çıkmasına yol açtı.

H&M yaptığı açıklamada, Nürnberg'deki uygulamaların şirket kurallarına uymadığını, ancak yine de tüm sorumluluğu üstlendiğini ve çalışanlardan kayıtsız şartsız özür dilediğini söyledi. Şirket, verilen cezayı inceleyeceğini söyledi.

Casper, H&M'in Nürnberg hizmet merkezindeki çalışanlara tazminat ödeme ve gelecekteki gizlilik ihlallerini önlemek için önlemler alma kararını memnuniyetle karşıladı ve adımların "çalışanlara, şirketleri için günlük işlerinde bağımlı çalışanlar olarak hak ettikleri saygıyı ve takdiri verme niyetini" gösterdiğini söyledi.