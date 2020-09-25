İşçilerin 'Mustafa abisi'nin adı eğitim salonuna verildi

Birleşik Metal-İş Sendikası Yönetim Kurulu kararıyla sendikanın Gebze Şubesi'nin toplantı ve eğitim salonuna Mustafa Tozkoparan'ın adı verildi.
Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada,
"Sendikamızın saflarında uzun yıllar SARKUYSAN işyerinde temsilcilik yapan ve emek mücadelesinde hep ön saflarda yer alan arkadaşımız, yoldaşımız Mustafa TOZKOPARAN’ın adı mücadelemizde yaşayacak…
Gebze Şubemizin eğitim ve toplantı salonu;
'Mustafa TOZKOPARAN Eğitim ve Toplantı Salonu' olarak değiştirilmiştir" denildi.
Gebze bölgesinde sendikal mücadelede uzun yıllar ön saflarda yer alan, işçilerin 'Mustafa abisi', TKP üyesi işçi önderi Mustafa Tozkoparan 4 Ağustos 2020'de yaşamını yitirmişti.