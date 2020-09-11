İşçileri taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: 2'si ağır 19 yaralı

Antalya-Isparta yolu Kurşunlu Şelalesi mevkiinde, işçileri taşıyan kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, 19 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre saat 17.00 sıralarında bir otomobil, karşı şeritten gelen işçileri taşıyan kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Tuğba Yarıcı ve otomobilde bulunan 6 kişi ile kamyonette bulunan 12 kişi yaralandı. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.