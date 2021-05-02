İşçilere uyarı: Patronlara e-Devlet şifrenizi vermeyin

Patronların Ensesindeyiz Ağı, tam kapanmadan muaf sektörlerde çalışmaya devam edecek işçileri e-devlet üzerinden almaları gereken çalışma muafiyet izin belgesi konusunda uyardı. PE, işyerlerinde patronların e-devlet şifrelerini toplamak isteyeceğini ifade ederek bunun suç olduğunu, işçilerin şifreleri patronlara vermemeleri gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde salgına karşı “tam kapanma” kararı alındı. Ancak kararın “istisnaları”, pek çok sektörde faaliyet yürüten şirketlerin karardan muaf tutulmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı’nın konuyla alakalı yayınladığı genelgeye göre yaklaşık 16 milyon kişi e-devlet üzerinden yapacakları başvuruyla çalışmaya devam edecek.

Bu konuda bir duyuru yapan PE, çalışma belgelerinin düzenleneceği gerekçesiyle patronların işçilerden e-Devlet şifrelerini toplamak isteyebileceklerini vurgulayarak, bu konuda işçileri uyardı. Şifreleri istenen işçilerin PE Ağı’na ulaşmaları istenen açıklamada e-devlet üzerinden belgenin nasıl alındığını gösteren bir video da yayınlandı.

PE’nin açıklaması şöyle:

"Patronlar e-Devlet şifresi isteyemez!

'Tam kapanma' sürecinde faaliyete devam eden işyerlerinde çalışanların alması gereken Çalışma Muafiyet İzin Belgelerinin e-devlet üzerinden çıkarılmasının zorunlu tutulması sistemde kilitlenmelere yol açtı. Son düzenlemelere göre, her bir işçinin kendi e-Devlet sayfası üzerinden izin çıkarması ve bunu işyerinde onaylatması gerekiyor. Hem e-devlet sisteminde yoğunluktan kaynaklı yaşanan aksamalar hem de internet/akıllı telefon ya da gerekli teknolojik bilgiden yoksunluk nedeniyle pek çok işçi e-devlet üzerinden izinleri çıkarmakta zorluk yaşayabiliyor.

Bu durumun yol açtığı büyük riske karşı Patronların Ensesindeyiz Ağı olarak uyarıyoruz:

Patronlar 'izin belgelerinizi çıkaracağız' gerekçesiyle, işçilerden e-Devlet şifrelerini toplamaya kalkabilir. E-Devlet şifresinin istenmesi kişilik haklarına saldırıdır. İşçiler patronlara şifrelerini vermek zorunda değildir. E-Devlet, sendika üyeliğinden, dava, sicil bilgilerimize pek çok kişisel verimizin saklandığı bir alandır. Şifremizi paylaşmamız durumunda patronun, bu bilgilere erişme ve işlem yapma yetkisi olacaktır.

E-Devlet şifrenizi hiçbir koşulda paylaşmayın.

Bu durumla karşı karşıya kalmanız durumunda, şifrenizi hatırlamadığınızı belirterek, ilk mola saatinde hemen Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşın. Yaşanan bu durum karşısında yalnız değilsiniz. Gelin bu sorunu birlikte çözelim…

Patronların Ensesindeyiz"

Hukukçu görüşü: Suçtur

Konuyla ilgili PE Ağı hukukçuları tarafından alınan görüşte ise şöyle denildi:

"Tam kapanmada çalışma belgesi için patronların işçinin e-devlet şifresini istemesi suçtur.



29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasını kapsayan 'kapanma' uygulamasında işçilere verilecek 'çalışma muafiyet izin belgesi' yani belli sektörlerde çalışan işçilere verilecek muafiyet belgesi e-devlet üzerinden alınmaktadır.

Hangi gerekçeyle olursa olsun hiçbir çalışanın işverenine e-Devlet şifresini verme yükümlüğü olmadığı gibi, bu şifreyi işçisinden isteyen, vermediği halde çeşitli yaptırımlarla tehdit eden işverenler suç işlemektedir. E-Devlet, kişisel verileri içeren elektronik bir ortamdır, bu ortamın şifresi kişiye özeldir ve kimse ile paylaşılmaya zorlanamaz. Yurttaşlar en hayati bilgilerinin depolandığı ve eğitim, sağlık, güvenlik, sigorta, sendikalaşma ve daha niceleri dahil olmak üzere neredeyse tüm resmi işlemlerin yapılabildiği, değiştirilebildiği bir ortam olan E-devlet uygulamasının şifresini 3. kişilerle paylaşmamalı, paylaşmaya zorlayan veya hukuka aykırı yollarla bu bilgiyi ele geçirip kullanmaya çalışanları derhal şikayet etmelidir.

Şifrenin zorla, tehditle alınması, çalınması halinde bu şifreyi hukuka aykırı yollardan ele geçirip kullanan kişi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, Türk Ceza Kanunu’nun Kişisel verilerin gizliliğini düzenleyen 135-136. maddelerine ve Anayasa’ya göre suç işlemiş sayılır. Şifresini paylaşmayan işçi işten çıkarılamaz, çıkarılması halinde işe iade davası açarak işlerine iade edilebilirler."