Adıyaman'da faaliyet gösteren Öztek Hazır Giyim ve ST Giyim'de işçilerin haklarına yönelik büyük bir saldırı yaşanıyor.

Aynı patrona ait iki ayrı iş yeri olan fabrikalardan Öztek Hazır Giyim'de 330 işçi, ST Giyim'de ise 265 işçi çalışıyor.

İspanyol Inditex grubuna ait Zara'ya ve savunma sanayisine üretim yapan bu iki iş yeri, işçi haklarına yönelik saldırılarda bulunuyor.

Sendikalı olan işçilere tehdit

İşçiler, iş yerlerinde kötü çalışma koşullarına karşı Türk-İş'e bağlı TEKSİF Sendikası'na üye olurken, patron işçilerin sendikalı olması sonrası fabrikayı kapatmakla tehdit etti.

İşçilere “Sendikalı olursanız sizleri ekmeğinizden ederiz” tehdidi savrulduğu ifade edilirken, sendikadan istifa etmeleri için işçilere baskı uygulandığı öğrenildi.

Mobinge maruz kalan işçilerden e-devlet şifreleri alınarak sendikadan istifa ettiriliyor.

Sendikadan edinilen bilgiye göre, asgari ücretin altında zor şartlarda ve kuralsızca çalıştırılan işçiler zorla fazla mesaiye bırakılıyor, fazla mesai ücretleri ise elden veriliyor, SGK pirimleri eksik yatırılıyor.

TEKSİF Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik, Öztek ve ST Giyim’de resmen orman kanunları uygulandığını belirterek, “Bu düzen böyle gitmeyecek” dedi.

Çelik, “Bilinmelidir ki bizler burada haksız bir şekilde tehdit edilen, baskı gören emekçi kardeşlerimizle birlikte birlik ve beraberlik içinde mücadelemize dimdik devam edeceğiz. Mücadelemiz hem sahada hem de hukuki boyutta devam edecektir. Unutulmamalıdır ki Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesi uyarınca sendikal faaliyete engel olanlar iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Teksif Sendikası olarak bugüne kadar haksızlığın, hukuksuzluğun, sömürünün, adaletsizliğin karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Herkes iyi bilmelidir ki Teksif Sendikasına üye olan hiçbir emekçi kardeşimiz yalnız değildir. Emekçi kardeşimizi işiyle, ekmeğiyle tehdit edenler, kanun karşısında hesap verecekler” ifadesini kullandı.