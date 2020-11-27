İşçilere 'para yok' diyen Kızılay, paraları nereye harcıyor?

Uzun süredir yaptığı büyük harcamalarla gündeme gelen, yöneticilerine onbinlerce lira maaş ödeyen Kızılay, sıra işçilere gelince "para yok" diyor.

Kızılay çalışanları için oldukça önemli olan prim ödemeleri, "para yok" denilerek yapılmadı.

Bunun dışında her yıl yapılan "kıyafet yardımı" ödemelerinin de bu yıl yapılmayabileceği konuşuluyor.

Öte yandan Kızılay'ın yine "para yok" gerekçesiyle kimi hak edişleri de ödemediğini öğrenildi.

Çalışanlara gelince "para yok" diyen Kızılay, geçtiğimiz günlerde "askıda pizza" kampanyası başlatınca çalışanlar "önce bizim haklarımızı ödeyin" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

'Para yok diyen' Kızılay'ın bazı harcamaları

İşçilerin haklarını ödemeyen Kızılay, uzun süredir yaptığı uçuk harcamalarla gündeme gelmişti.

O harcamalardan kayda geçenlerin bir bölümü şöyle:

Kızılay, MÜSİAD’a ait hasarlı bir binayı 110 bin TL’ye kiraladı. Binanın kira değerine ilişkin hazırlanan ilk raporda binanın kira değerinin 67 bin TL olduğu, raporda yer alan emlakçı görüşlerinin de düzmece olduğu öne sürüldü.

Kızılay yönetiminin Yemen’e yardım göndermek için uçak kiraladığı ancak uçuş izinleri alınamaması nedeniyle uçağın havalimanından kalkamadığı öğrenildi. Üstelik peşin yapılan ödeme nedeniyle 245 bin dolar zarar edildi.

Kızılay'ın Rumeli Hisarı’nın üst kısmında köşk kiraladığı ortaya çıktı. Boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu köşke aylık 12 bin dolar ödeneceği öğrenildi. Köşke yapılan diğer masrafların 600 bin lirayı bulduğu iddia edildi.

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’ın maaşı son dört yılda yüzde 118’lik artışla 31 bin 500 TL oldu. Kızılay genel müdür yardımcılarının maaşlarında da dört yılda yaklaşık yüzde 170 oranında artış olduğu öğrenildi. Bu artışları yapan Kızılay, sıra işçilerin prim ödemelerine gelince "para yok" dedi.

Kızılay'ın 716 milyon TL'lik ihalesini Menzil Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman’ın şirketi Techno Health aldı. Kızılay'dan bir yönetici, "Kızılay içerisinde de Menzil’le ilişkisi olan yöneticiler bulunuyor ve ben bu ihaleyi de o yöneticiler ile bağdaştırıyorum" diye konuştu.

Yöneticileri ceza aldı

Kızılay yöneticilerine geçtiğimiz ekim ayında yapılan denetimlerin ardından yüksek miktarda ceza kesilmişti.

Kızılay Genel Başkanı’na 344 bin lira; Genel Müdür'e 70 bin olmak üzere 414 bin lira olarak kesilen cezalar ödenirken, kesilen cezaların gerekçesi “bazı personel atamalarında deneme sürelerine ilişkin Yönetim Kurulunun takdir hakkının kullanılması…” ve “Genel Müdürlükçe yapılan idari işlem konusunun… farklı yorumlanması” olmuştu.