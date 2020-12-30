İşçilerde yıl sonu korkusu: Ücretli izinler bitti, şimdi ne olacak?

Yıl sonu geldiğinde pek çok fabrika sayım nedeniyle üretimi durdurup, bir ya da iki hafta sürelerle işçileri zorunlu izne gönderiyor. Bu yıl, ücretli izin hakları bitmemiş işçiler için sorun olmasa da, pandemi nedeniyle işçilerin çoğunluğunun ücretli izin hakları kullandırılmış durumda. Ücretli izin hakları bitmiş olan işçiler ise zorunlu ücretsiz izne çıkarılıyor.

Zaten asgari ücretle çalışarak yoksulluk sınırı altında yaşamaya çalışan işçiler, ücretsiz izne çıkarılınca daha da zor durumda kalıyor. Aylık gelirleri asgari ücretin de çok altına düşüyor.

Bu durumdaki pek çok işçi de sağlık kuruluşlarına giderek ücretsiz izin süresince rapor talebinde bulunuyorlar. Rapor aldıklarında SGK tarafından ödenen rapor ödemeleriyle az da olsa aylık gelire katkı sağlanıyor.

Diğer yandan, işçilerin başvurdukları sağlık kurumlarındaki hekimler ise usulsüz rapor vermek ve işçiyi zor koşullara terk etme arasında ikilem yaşıyorlar. Büyük üretim tesislerinin olduğu Manisa'da çalışan konuştuğumuz bir işçi “Asgari ücretle sanayide çalışıyorum, yıllık izinlerimizi salgının başında zorunlu olarak kullandırdılar, bankaya kredi borcum var, şimdiki zorunlu izinde rapor alamazsam batarım” diyor.

Hekimler ise usulsüz rapor vermeleri durumunda suç işlemiş olacaklarını ifade ediyorlar ancak işçilerin durumları karşısında da bazen bunu yapmak durumunda kaldıklarını, fakat sorunun çok yaygın olduğunu, dolayısıyla birkaç raporla meselenin çözüme kavuşmayacağını söylüyorlar.

İşçiler de hekimlerle karşı karşıya kalmaktan memnun değil ancak normal yollardan soruna çözüm bulamadıklarını belirtiyorlar. Bir işçi durumu şu sözlerle özetliyor: Kimi kime şikayet edeceksin ki, şikayet edeni ses çıkaranı kapının önüne koyuyorlar. Fabrikalar ayrı bir cumhuriyet, kendine göre çalışma kanunları, sömürü düzeni var, çoğu fabrikada sendikalaşmaya da izin yok, yazıklar olsun.

Salgında fabrikalar hiçbir koşulda kapatılmamıştı ancak yıl sonu sayım nedeniyle fabrikaların pek çoğunun üretime ara vermesi zaten artan işsizliğe yeni bir sorun ekleyecek.