İşçiler o anları paylaştı: Belediye yönetimi grev kırıcılığında sınır tanımıyor

TKP Maltepe Örgütü, önceki gün yaptığı bir açıklamayla "belediye yönetimi artık daha fazla lafı dolandırmamalı, halkı oyalamamalı, greve kara çalmaktan vazgeçmeli ve işçilerin taleplerini bir an önce karşılamalıdır" çağrısında bulunmuştu. Bu yönde çağrılara kulağını tıkayan belediye yönetimi, bu sefer grevci işçilerin bağlı olduğu belediye iştirakinin genel müdürü, bazı belediye meclis üyeleri, kimi başkan yardımcıları ve en son Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın bizzat dahil olmasıyla grev kırıcılığına devam ediyor.

Genel-İş'te örgütlü Maltepe Belediyesi işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve işveren sendikası SODEMSEN tarafından taleplerinin karşılanmaması nedeniyle geçtiğimiz Salı günü greve çıkmışlardı. Aradan geçen sürede belediye yönetimi sürmekte olan grevi kırmak ve halkı grevci işçilere karşı kışkırtmak amacıyla her türlü yönetimi denemeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinde CHP'li Maltepe Belediye Meclisi üyesi ve belediye encümeninde de görev yapmakta olan Gönül Dinler, grevci işçiler tarafından Maltepe'de araçla çöp toplarken görüntülenmişti.

Öğleden sonra ise aralarında Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri eski müdürü Hüseyin Köse, Maltepe Belediye Başkan yardımcısı Savaş Eroğlu, Belediye Meclisi Üyesi Ercan Konak ve grevci işçilerin bağlı olduğu belediye iştiraki MATAŞ'ın Genel Müdürü Baran Küçük’ün de olduğu bir grup, Adnan Kahveci Bulvarı'nda Küçükyalı Telekom Müdürlüğü binasının önündeki çöp yığınını kaldırmaya çalışırken görüntülendi. Grev kırıcılığı girişimini engellemek için duruma müdahale eden işçiler izleyen dakikalarda bu sefer bizzat Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da dahil olduğu girişimi kayıt altına aldılar.