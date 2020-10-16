İstanbul İkitelli'de bulunan Semt Evi'nde "İşçiler Neden Örgütlenmeli?" başlığıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Patronların Ensesindeyiz Genel Koordinaörü Selahattin Kural ve TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk’un da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, farklı sektörlerden işçiler özellikle pandemi ile birlikte derinleşen kriz karşısında yaşadıkları sorunlar, patronların hak gaspları, işsizlik, kötü yaşam koşulları gibi başlıklarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğine dair konuştular.

'Ezilen insanlar aynı sınıftandır'

Toplantıya katılan işçiler, mesai saatlerinin artması, ücret kesintileri, sağlıksız iş koşulları, hak gasplarına karşı örgütlü mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıya katılan bir kule vinç operatörü 12 Eylül ile birlikte sendikalaşmanın azalması, sarı sendikaların artması ve taşeronlaşmanın yaygınlaşmasının özellikle inşaat sektöründe işçiler için önemli sorunlar oluşturduğunu “Ezilen insanlar aynı sınıftandır.” diyerek işçilerin bir araya gelmesini ve patronlara karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda söz alan bir başka işçi ise farklı sektörlerden işçilerin benzer sorunları yaşadıklarını, ancak örgütlenerek birlikte mücadele ettikleri ölçüde haklarını alabileceklerini belirtti.

'Birlikte mücadelenin yolları aranmalı'

Patronların Ensesindeyiz Genel Koordinatörü Selahattin Kural, toplantının başlığının çok önemli olduğunu belirterek başladığı konuşmasında geçtiğimiz günlerde AKP iktidarının patronlara yaptığı vergi indirimine atıfta bulunarak patronların örgütlü olduğunu yalnız bunun için bile işçilerin örgütlenmesi gerektiğini vurguladı. “Pandemide patronlar evlerine çekildiklerinde işçiler iş yerlerinde ölmek pahasına çalışmak zorunda kaldılar. Ne için? Patronların kazanmaya devam edebilmesi için. Şantiyede bir işçinin düşüp ölmesi patronlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü yedek iş gücünü devreye sokuyorlar” diyen Kural, bütün emekçilerin birlikte mücadele vermenin yollarını araması gerektiğini ifade etti.

Kural sözlerine “Siyaseti sadece meclise sığdırmamanın önemini görmek gerekiyor. İşçiler verdikleri mücadelenin siyasi boyutunu hesaba katmak zorunda. AKP'nin kurdurduğu, yönettiği sendikalar var. Sarı sendika dediğimiz bu sendikaların hiçbiri işçilerin gerçek gündemlerine dair mücadele başlıkları geliştirmiyor. İşçilerin derdine ortak olamayan bir sendika olamaz. Bugün sınıf mücadelesinin en önemli ihtiyaçlarından biri farklı iş kollarından işçilerin birbirlerinin sorunlarına karşı birlikte mücadele edebilmeleridir. Sadece Eylül ayında ölen kayıtlı işçilerin sayısı 177. Bir sonraki ölen biz de olabiliriz.” diyerek devam etti.

Güçlü bir işçi sınıfı hareketine ihtiyaç olduğunu belirten Kural, “Yalnız olmadığımızı hissetmemiz gerekiyor bunun için örgütlenmeliyiz. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’nda kule vinç operatörleri de öğretmenler, inşaat işçileri, sağlıkçılar, avukatlar ve başka bir çok sektörden işçiler de örgütleniyor. Kapitalizm yıkılıyor. Siyasi iktidarın, patronların bu kadar saldırgan olması kapitalizmin krizini gösteriyor. Kapitalizm yıkılırken işçiler emekçiler kitleler halinde ölüyor. Buna karşı hızla örgütlenmemiz gerekiyor.” diyerek sözlerini noktaladı.

'Düzen partileri siyaseti sadece oy vermeye indirgiyor'

Selahattin Kural’ın ardından söz alan TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk, ‘örgütlenmek ne işimize yarayacak?’ sorusunun önemli bir soru olduğunu ifade etti. “İçinde yaşadığımız ve bizi sömürmek üzere kurulu bu düzen bize yalnız olduğumuzu hissettirmeye çalışıyor. İşçilerin haklarını bilmemesi de, işten çıkarılma korkusu da siyasi mücadeleden uzak tutulmaya çalışılması da bunu hissettirmek için. Yalnız olmadığımızı hissedersek patronlarla da mücadele ederiz, mahallemizdeki bir problemle de mücadele ederiz, yarın doğalgaz faturamızı ödeyemediğimizde bununla da mücadele edebiliriz.” diyen Doruk, düzen partilerinin siyaseti yalnızca oy vermeye indirgediğini belirtti.

İnsanların çok öfkeli ancak bir yandan da kendilerini umutsuz hissettiklerini belirten Doruk, “Bir araya geldiğimiz noktalarda nasıl yol alabildiğimizi görmemiz gerekiyor. Emekçi sınıfların bir araya gelmesinden çok korkuyorlar. Düzen partilerinin tamamı emekçilerin örgütlenmesinden korkuyor. İşçiler örgütlenirse çalınan haklarını geri alacaklarını biliyorlar.” diyerek bunun uzak bir hayal gibi görülmemesi gerektiğini vurguladı. Doruk, Türkiye’nin ani kırılmalara açık bir ülke olduğunu, kırılmaları işçilerin kol kola girerek karşılaması gerektiğini söyledi.

'Gelin TKP'de örgütlenelim'

Doruk, konuşmasını “Kadınlar, işçiler ölüyor bu ülkede. Yaşam hakkımız için bir araya gelmemiz gerekiyor. TKP, semt evlerinde mahallelerde fabrikalarda insanlar bir araya gelmeli ve haklarını aramalı diyor. Yakın zamanda Bahçeşehir Koleji öğretmenleri bir dayanışma ağı kurarak haklarını aldılar. Bir araya gelip mücadele edildiğinde, sadece kamuoyu oluşturulduğunda bile patronların nasıl korktuklarını görüyoruz. Biz bir araya geldikçe onlar korkacak ve biz bu düzeni yıkacağız. Gelin TKP’de örgütlenelim.” diyerek sonlandırdı.

Toplantı işçilerin örgütlü mücadele için daha fazla bir araya gelme sözüyle sonlandı.