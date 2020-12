İşçiler haklarını istiyor, CHP'li Başkan 'hiçbir işçiyle görüşmeyeceğim' diyor

696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçişi yapılan Sarıyer Belediyesi işçilerinin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkı için mücadelesi sürüyor. Genel İş’e üye olan yaklaşık 1700 işçi TİS için yetki başvurusunda bulunmuş ancak CHP’li belediye yönetiminin itiraz etmesi ile süreç beklemeye alınmıştı.

Biz de işçilerle toplu sözleşme mücadelesinde hangi aşamada olduklarını, karşılaştıkları engelleri ve pandemide çalışma ve geçim koşullarını konuştuk.

'Herkes ek işlerle yaşamını sürdürüyor'

TİS sürecinde ne aşamadasınız, yaşadığınız sorunları kısaca anlatabilir misiniz?

Bizler 696 nolu KHK’nın 7., 23. ve 24. maddeleri ile belediyelerde geçici sözleşmeli olarak çalışan işçileriz. 2020 Haziran ayına kadar yüzde 4’lük zamlarla mağdur edilen işçileriz. Toplu sözleşme sürecimiz normalde 30 Haziran 2020'de bittiği hâlde, toplu iş sözleşmesi (TİS) hakkımızı aldığımız hâlde bu gerçekleşmiyor. İki defa mahkeme oldu, mahkemeleri kazandık. İlk TİS hakkımızı 2018 Aralık'ta kazandık. İtiraz edildi. 2019'da ikinci bir mahkeme başladı. Yine kazandık. Davaların hepsini kazandığımız hâlde Başkan Şükrü Genç ve belediye yönetimi bu sefer de süreci Yargıtay'a taşıdı. Şu anda 1700 arkadaş toplu iş sözleşmesini dört gözle bekliyor. Kimisi ek iş yapıyor, kimisi faizli kredi alıyor. Herkes bir takım ek işlerle şu anda hayatını devam ettirebiliyor.

'Hiçbir işçiyle görüşmeyeceğim'

Belediye ile görüşme şu anda hangi aşamada?

Kimse görüşemiyor şu an. İşçiler olarak talepte bulunuldu. Ama Şükrü Genç'in “ben hiçbir işçiyle görüşmeyeceğim” dediği haberi geldi bizlere.

'Sendika işçiyi yalnız bırakıyor'

Aynı zamanda DİSK’e bağlı Genel-İş sendikasında örgütlüsünüz. Sendikanın bu duruma tepkisi ne oldu?

Sendika da bu konuda işçiyi yalnız bırakıyor. “Bekleyin! Mahkeme süreci var, bekleyin. Eylem de yapsanız, ne yaparsanız yapın sizin arkanızda hiçbir şekilde duramayız. Sabırsızlığınızı anlıyoruz, bekleyeceksiniz.” Biz de onlara “madem bizim arkamızda duramayacaktınız neden bizi üye yaptınız” diye sorduk. “Böyle süreçler yaşandığında bizi desteklemeyeceğinizi bilseydik size hiç üye olmazdık” dedik.

'2019'da asgari ücret yüzde 17 arttı, biz yüzde 4 zam aldık'

Genel olarak talepleriniz neler? TİS hakkını almanız durumunda TİS’e hak kazandığınızdan bu zamana kadar olan geçmişe dönük haklarınızın ödenmesi diye anlıyoruz.

Şu an on ikinci aydayız. Eğer Yargıtay “30 Haziran’dan itibaren geriye dönük haklarınızı alabilirsiniz” derse, o tarihten itibaren olan haklarımızı alabiliyoruz. Ama, “hayır ben on ikinci ay bunu onadım, bu tarihten sonraki sözleşmeniz geçerli” derse burada bir hak kaybı olacak, bütün işçiler için. Altı aylık bir süreçte her bir işçinin kaybı en az 2500-3000 TL civarında olacak. Aslında bizim bu süreçte 2 yıllık bir kaybımız var. Mesela 2019'da asgari ücret yüzde 17,56 arttı, biz yüzde 4 zam aldık. 2020'de ise yüzde 15,3 asgari ücret artışı oldu, biz yine yüzde 4 zam aldık. Ama vergi dilimine girdikten sonra aldığımız yüzde 4 zammın da faydasını göremedik. Son üç yıldır vergi dilimleri ile maaşı 2000 TL’ye kadar düşen arkadaşlarımız var. Hani CHP “benim belediyelerimde 2500 TL'den aşağı maaş alan hiçbir eleman bulunmuyor” diyor ya, bu doğru değil. Buyursunlar, isterlerse incelesinler. Yalan değil, bordrolarımız var. Biz işçiler olarak şu anda toplu sözleşme hakkımızın ivedilikle verilmesini, sosyal haklarımızın ve maaşlarımızın insana yaraşır şekilde düzenlenmesini istiyoruz.

'Herkes şikayetçi'

Çalışanların ne kadarı durumdan şikayetçi?

696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen 1700 çalışan var, şu an 1000-1200 örgütlü arkadaş var ve aslında herkes halinden şikayetçi. Zaten aldığımız maaşlar çok komik rakamlar. Yedi yıllık personel bugün 2600 TL maaş alıyor. Ben üniversite mezunuyum, eğitmenlik yapıyorum. Birçok arkadaş da benimle aynı durumda. Maaşlarımız asgari ücretin çok az üstünde. Yemek molalarımız bile artık yarım saat. Ve yemek ücretimiz yedi lira. Ne yiyebilirsiniz ki yedi liraya Sarıyer'de? Aynı zamanda mobbingler de artmaya başladı. Sendikal çalışmaları yürüten kişilere karşı çok daha fazla mobbing uygulanıyor. Yeri geliyor malzeme vermiyorlar arkadaşlara, ama iş bekliyorlar.

'İnsanlar boğazına kadar dolmuş durumda'

Bir eylem planınız var mı?

Var. Ama şu an net bir tarih yok. İnsanlar artık grev ve basın açıklaması istiyorlar. Çünkü insanlar artık boğazına kadar dolmuş durumda. Ev kiraları, doğalgaz faturaları... Tefecilerin eline düşenler var.

'Yükün çoğu mavi yakada'

Bu sırada pandemi döneminde çalışma koşullarınız nasıldı? Gerekli önlemler alındı mı?

Belediyede şu anda çalışma saatleri 10:00-16:00 olarak gösteriliyor. Bina çalışanları haricinde dönüşümlü çalışmaya geçen birim yok. Hatta bildiğimiz kadarıyla pandemide cumartesi çalışmaları kalkmıştı, ancak Fen İşleri’nde çalışan arkadaşlar için cumartesi çalışmaları geri getirildi. Yani yükün çoğu mavi yakalı çalışanlarda. Binadan çalışanlar haftalık dönüşümlü çalışıyorlar, ama sahadan çalışanlar için böyle bir uygulamaya gidilmedi. Kalabalık ortamlarda çalışıyorlar. Fen İşleri’ndeki arkadaşlar akşama kadar sokaklarda, risk çok fazla. Sarıyer bölgesi şu an pandemi açısından da riskli, buna rağmen bu arkadaşlar yoğun çalışmaya devam ediyor. Pandemide bile zorluğu çeken işçiler, mücadeleyi veren işçiler. Geri kalanı sadece mikrofonu eline alıyor, şunu yaptık, bunu yaptık diye konuşuyor.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

İlk önce sendikamıza seslenmek istiyoruz. Sendikanın bu süreçte bizleri yalnız bırakmamasını, yanımızda olmasını istiyoruz. Hiçbir zaman sendikanın dediğinin haricinde bir şey yapılmamıştır. Ama onlar bizi bu süreçte yalnız bıraktılar. Şu gün toplantı yaptık, başkan bizi tekrar çağıracak söylemleriyle beş aydır oyalanıyoruz.

Bir de bu zamana kadar süreç hep “o onu demiş, bu bunu demiş” tarzı dedikodularla yürüdü, ama aslında olması gereken şuydu: Şükrü Genç bütün işçileri toplayacak ve süreci anlatacak. Sendikadaysa problem, süreci işçilere net ve şeffaf bir şekilde anlatsın. En azından şu süreç sonuçlanana kadar maaşlarımızda iyileştirme ya da gerçekten bize katkı sağlayacak bir iyi niyet göstersin. Böyle tehditlerle, hakaretlerle, işçiye kulak tıkamalarla siyaset olmaz.