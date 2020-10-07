'İşçiler daha çok üretiyor, üretim artışından pay alamıyor'

DİSK-AR'ın hazırladığı "Sanayide Verimlilik ve Reel Ücretler Bülteni"ne göre, verimlilik artışı ücretlere yansımıyor. 2012’den bu yana işçi başına işgücü verimi yüzde 51,1 artarken, birim ücret sadece yüzde 14,8 arttı.

Raporda konuyla ilgili şu verilere yer verildi:

"Bilindiği gibi toplam sanayide birim ücret ve birim verimlilik endeksi yıllık ve çeyrek dönemlik olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından 'Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm' raporlarıyla açıklanmakta ve güncellenmektedir. Toplam sanayide birim ücret endeksi çalışılan saat endeksi, üretim endeksi, saatlik işgücü maliyeti ve TÜFE endeksi kullanılarak hesaplanıyor.

Toplam sanayide birim ücret endeksi, verimlilik artışının işçilerin ücretlerine yansıtılmadığını gösteriyor. 2012 yılından bu yana verimlilik ve ücretler arasındaki açılma eğiliminde olan makas, 2020 2. çeyreğinde de açılmaya devam etti. 2012’den bu yana saatlik işgücü verimi yüzde 51,1 artarken, işçilerin reel ücretinde sadece yüzde 14,8 artış yaşandı."