İşçiler CHP binasında açlık grevinde: Taleplerimizin kabul edilmesini bekliyoruz

Çorum Ekmekçioğulları Metal’de sendika üyesi oldukları için işten atılan emekçilerin mücadelesi sürüyor.

SGK Kod-29 olarak bilinen çıkış koduyla işten atılan ve sendika üyesi olmaları "ahlaksızlık" kapsamına sokulmaya çalışan işçiler, tam 79 gündür direnişte.

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın başvurusu sonrası müfettişler tarafından yapılan incelemenin ardından 90 işçinin Kod-29’dan çıkartılmasını yasalara aykırı bulunurken, işçiler işe dönüş için mücadelelerini üç gündür CHP Çorum İl Binası'na taşımış durumda.

Üç gündür CHP binasında olan ve açlık grevine başlayan işçiler adına konuştuğumuz metal işçisi Abdurrahim Birin, mücadelelerinde kararlı olduklarını ifade etti.

CHP il binasına gelmeleri ve burada açlık grevine başlamalarının nedeninin sorunlarının bir an önce çözülebileceğini düşünmeleri olduğunu vurgulayan Birin, taleplerinin sendikalı olarak işe dönmek olduğunu dile getirdi.

Müfettişlerin hazırladığı raporun kendi haklılıklarını bir kez daha kanıtladığını belirten Birin, şu ana kadar CHP yönetiminden kendileriyle bir iletişim kurulmadığını aktardı.

İl başkanının perşembe günü fabrika patronuyla bir görüşme sağlayacağına ilişkin bir bilgileri olduğunu belirten Birin, "Talebimiz açık. Biz bir ahlaksızlık yapmadık, sendikalı olduk. Yetkililerin bir an önce bu hukuksuz tutuma son vermesi, bu yönde adım atmasını istiyoruz. Eylemimizi bu nedenle CHP binasına taşımış durumdayız" dedi.

Neden CHP binası?

İşçilerin direnişlerini CHP binasına taşıması sonrası Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından bir açıklama yapılmış, fabrika patronunun CHP ile yakın ilişkisine dikkat çekilmişti.

Sendikadan yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl binasında başlattığımız eylemin ardından yaptığı açıklamada “İşçi de bizim, işveren de bizim. Bizler hakim, savcı, yargıç değiliz. Bu konuda karar verme yetkimiz yok. Olay yargıya intikal etmiştir.” açıklamasında bulundu.

Bu sözler “Biz Rüstem Ekmekçinin işlediği suçları görmezden geliyoruz” demektir.

Ekmekçioğulları işçilerinin haklılığını ortadır. 90 işçi sendikaya üye olduğu için işten atıldı.

İşçilerin yaşadığı zulmü anlamak, onların yanında olmak için hakim, savcı olmaya gerek yok. Rüstem Ekmekçi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde işlediği suçların cezasını zaten en ağır biçimde ödeyecektir. Acil olan bugün işçilere el uzatmak, işlerine geri dönebilmeleri için mücadelelerine katkıda bulunabilmektedir. Ekmekçioğulları fabrikasına yıllardır emek verip, alın teri döküp büyüten işçiler neden “Ahlak ve İyi niyet kurallarına aykırılık” gerekçesiyle kapının önüne koyulmuştur?

Rüstem Ekmekçi işlediği suçları, işçileri tazminatsız işten çıkararak örtmeye çalışmıştır.

CHP Çorum yetkilileri ise adalete güveniyoruz diyerek, Rüstem Ekmekçi’yi korumaya devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden sorunun etrafından dolaşmadan biran önce bu zulme son verecek sağduyulu girişimlerini yapmalarını bekliyoruz.