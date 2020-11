İşçiler Aydınlı İşçi Evi'nde buluştu: Yoksulluk kader midir?

Geçtiğimiz haftalarda TKP’nin İstanbul’da açılışını yaptığı ilk İşçi Evi’nde işçiler sorunlarını ve mücadele deneyimlerini paylaşmak için yan yana geldi.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Genel Koordinatörü Selahattin Kural’ın katıldığı işçi buluşmasında, Kural şunları söyledi:

‘’Dünya'da yoksullaşma ve açlık hızla artıyor. Düzenin girdiği kriz zengini daha zengin fakiri daha fakir yaparken, insanlar her geçen gün açlıkla, yoksullukla karşı karşıya kalıyor. Bir emekçinin yaşamını belirleyen iki alan var. İşyeri ve yaşam alanı. Bir işçi üretmeli ki, ürettiğinin karşılığını almalı ki yaşamını sürdürebilsin. Bu iki unsur arasındaki açı sürekli açıldı. Patronlar her gün işçilerin ücretlerine daha fazla saldırıyor. Gider olarak gördüğü her kalemi maaşları, mesaileri, sigortaları ödemiyor. İşçiler bugün daha çok çalışmalarına rağmen daha az gelir elde ediyorlar. Her geçen gün emekçiler daha fazla yoksullaşıyor. Bu kader değil. Salgında ve krizde patronların kârları arttı. Patronların daha fazla zenginleşmesi için bizler yoksullaşıyoruz.

Dünyada ekonomik kriz derinleşiyorken, AKP iktidarı sermaye sınıfının çıkarlarına odaklanmış işçinin haklarına saldırıyor. En son meclise gelen torba yasada işçiye esnek çalışma, belirsiz süreli iş sözleşmesi dayatıldı. İşçilerin mesai süreleri arttı. Tüm bunlara rağmen gelirler günden güne erirken giderler sürekli arttı. İşçinin aldığı maaş faturalara, kiraya, yemeğe, eğitime, ulaşıma gidiyor. İnsanlar kendiliğinden yoksullaşmıyor. Sermaye sınıfı ve çıkarları için yapılan politikalar bizleri daha fazla yoksullaştırıyor. Bu gidişata dur diye bilmek için örgütlenmeliyiz. Emekçiler işyerlerinde, mahallelerde yoksullaşmaya karşı beraber dayanışma içerisinde olmalı, haksızlıklara karşı mücadele etmek için bir araya gelmeliler.’’

'İşçi Evi hepimiz için var'

Kural’dan sonra söz alan Aydınlı İşçi Evi Sorumlusu Mahir Adıgüzel'in işçilerin birlikteliği ve İşçi Evi’ne dair vurgusuyla buluşma sonlandı. Adıgüzel şöyle konuştu:

‘’Bölgemizin Covid 19 salgınında en çok sözü edilen ilçelerden biri olması tesadüf değil. İşçilerin, emekçilerin en yoğun yaşadığı bir yerleşim yerinde yaşıyoruz. Yanı başımızda onlarca fabrika üretimde. Burada üretim yapan fabrikaların işçileri salgının başlangıcından günümüze soluksuz çalışıyorlar. Üstelik önlemlerin her geçen gün silikleştiği şekilde. Hatta çok önemli bir kısmı eski normal düzene dönmüş vaziyette. Bu sorunların yanına sıralamakta sınır tanımayacağımız onlarca sorun var. İşte İşçi Evi bu sorunların tekrar etmemesi, dahası ortadan kaldırmak için, mücadele için var. Birlik, dayanışma ve mücadele işçi sınıfının olmazsa olmazı. Bugün toplantıda güç topladık. İlerleyen günlerde çeşitli toplantı, buluşma ve atölyelerle emekçi buluşmalarına devam edeceğiz. Açılışımızda da ifade etmiştik; İşçi Evi hepimiz için var.’’

İşçilerin çeşitli katkı ve sorularının yanıtlandığı buluşma ilerleyen haftalarda yeni mücadele başlıklarını konuşmak için tekrarlanacağı ifade edildi.

Aydınlı İşçi Evi'nde neler yapılıyor?

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]