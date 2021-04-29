İşçiler 1 Mayıs için buluştu

İktidarın salgın gerekçesiyle aldığı yasaklama kararları nedeniyle 1 Mayıs İşçi Bayramı yurt genelinde bugün çeşitli anmalarla kutlanıyor.

Ülkenin birçok noktasında engelleme girişimlerine, iktidarın buluşmaları zorlaştıran kararlarına rağmen partiler, sendikalar, emekçiler bir araya gelerek 2021 1 Mayıs'ında da zor koşullara rağmen işçi sınıfının sözünü söylemek adına buluştular.

1 Mayıs buluşmalarından ilki 1977 1 Mayıs'ındaki provokasyonda çok sayıda işçinin hayatını kaybettiği Taksim Kazancı Yokuşu'ndaki anma oldu.

DİSK'in çağrısıyla saat 11.00'da 1 Mayıs 1977'de katledilen emekçiler anıldı. Taksim Kazancı Yokuşu başına karanfil bırakılırken, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atıldı.

Anma açıklamasına DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin yanı sıra Türkiye Komünist Partisi ve EMEP de katıldı.

1 Mayıs 1977’de yitirdiklerimizi anmak için Kazancı Yokuşu’ndayız. Yaşasın işçi sınıfı, #Yaşasın1Mayıs! pic.twitter.com/iZLzwNeJ1v — TKP (@tkpninsesi) April 29, 2021

Ankara'da 1 Mayıs buluşması

Ankara'daki 1 Mayıs açıklaması ise Selanik Caddesi'ndeki KESK Genel Merkezi önünde gerçekleştirildi.

TMMOB Ankara İKK, KESK Ankara Şubeler Platformu, ATO, DİSK Anlara Bölge Temsilciği ve ASMMO’nun çağrısıyla yapılan açıklamaya Türkiye Komünist Partisi, SOL Parti ve HDP'nin de aralarında olduğu siyasi partiler katıldı.

Sakarya Caddesi'nde yapılacağı duyurulan açıklama polisin engellemesi sonrası Selanik Caddesi'ndeki KESK Genel Merkezi önünde yapıldı.

Yapılan 1 Mayıs açıklamasında, salgınla geçen sürecin emekçilere yönelik saldırılara sahne olduğu vurgulandı, herkese bir an önce ücretsiz aşı yapılması talebi dile getirildi.

İzmir'de 1 Mayıs buluşması

İstanbul ve Ankara'daki eylemlerin ardından İzmir Konak Kemeraltı girişinde de sendikaların çağrısıyla 1 Mayıs açıklaması yapıldı.

Açıklamaya aralarında TKP, EMEP ve HDP'nin de yer aldığı siyasi partiler katıldı.

Açıklamadan kareler:

Galataport şantiyesi önünde 1 Mayıs açıklaması

TKP İstanbul'daki 1 Mayıs açıklamalarına Galataport şantiyesindeki işçilere yaptığı ziyaret ve buradaki açıklamayla devam etti.

Galataport şantiyesi önünde buluşan inşaat işçileri dayanışmayı büyüteceklerini vurguladılar.

Diyarbakır'da engelleme girişime rağmen 1 Mayıs açıklaması

Diyarbakır'da sendikaların çağrısıyla yapılan 1 Mayıs açıklaması polisin engelleme girişimlerine sahne oldu.

Bu girişime karşın emekçiler sözlerini söyledi.

TKP de Diyarbakır'da sendikaların çağrısıyla yapılan eyleme katıldı.

Antalya'da 1 Mayıs buluşması

Antalya'da yine sendikaların çağrısıyla 1 Mayıs açıklaması düzenlendi.

Açıklamaya TKP ve CHP gibi siyasi partiler de katıldı.

Eylemde "Salgın fırsatçısı iktidara boyun eğmiyoruz!" denildi.

Çanakkale ve Balıkesir'de 1 Mayıs buluşmaları

1 Mayıs için emekçilerin sokağa çıktığı kentler arasında Çanakkale ve Balıkesir de yer aldı.

Sendikaların çağrısıyla yapılan eylemlere Türkiye Komünist Partisi de katıldı.

Gebze'de Baldur işçilerine destek ziyareti

Gebze'de TKP tarafından 1 Mayıs öncesi grevdeki Baldur Süspansiyon işçilerine ziyaret düzenlendi.

Ziyarette "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganları atıldı.

Dersim'de 1 Mayıs buluşması

Dersim'de 1 Mayıs açıklaması saat 12.00'de Seyit Rıza Meydanı'nda yapıldı.

Sendikaların yanı sıra TKP, SMF ve Partizan'ın da aralarında bulunduğu siyasi partiler ve kurumlar açıklamada yer aldı.

Gaziantep'te emekçilerden 1 Mayıs açıklaması

Gaziantep'te sendikaların çağrısıyla 1 Mayıs'ta emekçiler bir araya geldi.

Eylemde, "Salgın bahanesiyle işçilere dönük her tür adaletsizliğe karşı örgütleniyoruz" denildi.

Eylemler ülke genelinde sürecek

Bugün Ankara ve İstanbul'da yapılan açıklamaların yanı sıra ülke genelinde birçok ilde açıklamalar ve eylemler sürecek.

soL gün içinde ülkenin dört bir yanında yapılan eylemlerden notları ve kareleri okurlarıyla paylaşacak.