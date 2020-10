İşçi sınıfının karşısında bir ömür: Jak Kamhi

Türkiye'de patronların örgütlenmesinin neredeyse her aşamasına tanıklık ve öncülük eden hayatı 7 Ekim 2020 tarihinde sona erdiğinde ana akım medya onu “Türkiye’nin ilk çamaşır makinası üreticisi” olarak anacaktı. Ancak işçi sınıfının hafızasında Jak Kamhi, Maden-İş’le giriştiği kanlı mücadele ve DGM’lere verdiği destekle yer alıyor.

1925 yılında İstanbul’da doğan Kamhi işçi sınıfının örgütlenmesinden hiç hoşlanmadı ama patronların örgütlenmesinde her zaman başı çekti. Uzun ömründe İstanbul Sanayi Odası, İktisadi Kalkınma Vakfı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk-Fransız İş Konseyi ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) kuruculuğunu yapan Kamhi ayrıca yıllarca TÜSİAD başkanlığı yapmıştı.

DGM’lere direnen işçilere karşı

Yıllarca patron örgütlerinin başında yer alan Jak Kamhi, MESS’in kuruluşunun 50. yılı nedeniyle yaptığı konuşmada, “Yıllar boyunca koyu solcu bir sendika olan Maden-İş’le mücadele ettik. Başkan Kemal Türkler bazı ikili görüşmelerde maksatlarının mevcut düzeni yıkarak yerine Türkiye’de Marksizm’i yerleştirmeyi amaçladıklarını ifade ediyordu.” demişti.

Kamhi’nin mücadeleden kastı ise DGM’lerin yeniden yasal zemin kazandırılmasına karşı direnen işçilerin derhal fabrikasından atılmasıydı. DGM’lere karşı siyasal çalışmalara katılan 18 öncü işçi Kamhi tarafından sahibi olduğu Profilo fabrikasından atılmış, işçilere Maden İş üyesi arkadaşları sahip çıkmıştı.

Kamhi önce işçilere saldırmış daha sonra aksini iddia ederek güvenlik güçlerini fabrikaya çağırmış, uzun süren direnişte bir işçi yaşamını yitirmişti. Grev sırasında “Ben bu fabrikayı yıkıp, üstüne site dikip cebimi para doldurmasını da bilirim” diyen Kamhi daha sonra bu araziye alışveriş merkezi dikmişti.

Mücadelesi ödüllendirilmişti

İşçi düşmanlığını uluslarası ölçekte sürdüren Kamhi’nin madalyaları da uluslararasıydı.

Mücadelelerinin başlıca nedenlerini “Sovyet Rusya programında Türkiye’yi de kendi hakimiyeti altına alma gayesini belirlemişti. Türkiyemizde de bu konuda teşkilatlanmışlar ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, kendilerinin sempatizanı partiler ve sendikalar kurdurtmaya başlamışlardı” sözleriyle tarif eden Kamhi’ye Fransa hükûmeti tarafından 1991 yılında Legion d'Honneur nişanı, 1997'de de Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Commandeur dans l'Ordre National du Merite, 2003 yılında İspanya Kralı I. Juan Carlos tarafından Commander of the Order of the Spanish Civil Merit nişanları, 1992 yılında Türk-Amerikan Dostluk Konseyi tarafından liderlik ödülü verilmişti.