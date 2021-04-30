İşçi sınıfına saldırı tam gaz sürerken Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, "bugüne kadar uyguladığımız iktisadi kalkınma politikalarımızın her safhasında insan odaklı hareket ederek, işçilerimizin haklarını ve menfaatlerini gözetme gayretinde olduk" iddiasında bulunuldu.

Emekçilere yönelik saldırıların tüm hızıyla sürdüğü dönemde yapılan açıklamada, "Bütün çalışanlarımızın şartlarını iyileştirme, hak ettikleri en iyi ücreti almalarını sağlama ve adil bir çalışma ortamı oluşturma noktasında çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz" denilirken, "Tüm dünyayı etkileyen ve çalışma hayatında yeni düzenlemeleri zorunlu kılan koronavirüs salgınından işçi kardeşlerimizin en az şekilde etkilenmesi için de büyük çaba harcadık" ifadesi kullanıldı.

Binlerce işçi yaşamını yitirdi, binlercesi işsiz bırakıldı

Salgın günlerinde işçi sınıfının haklarına yönelik ağır saldırı sürerken, patronların çıkarı için düzenleme üstüne düzenleme hayata geçirilmiş, binlerce işçi Kod 29 düzenlemesiyle işten atılmış, milyonlarca emekçi ise ücretsiz izin ve kısa çalışmaya geçirilmişti.

Salgın süresince patronların almadığı önlemler, iktidarın yarattığı denetimsizlik ortamı binlerce işçinin salgın kaynaklı olarak ölümüne yol açarken, Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında tüm başlıklar yaşanmamış gibi ifadeler kullanıldı.

Alınan kapanma kararlarında dahi işçilerin yaşamları dikkate alınmazken, alınan son karar sonrasında 20 milyona yakın işçi kapanmadan muaf tutulmuştu.