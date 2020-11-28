İşçi servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı

Kütahya’nın Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde akşam saatlerinde Kamil Yıldırım yönetimindeki halk otobüsü, karşı yönden gelen Hasan Bilir’in kullandığı işçi servisiyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle halk otobüsü, işçi servisi ile elektrik direği arasına sıkıştı.

DHA'nın aktardığına göre sağlık ekipleri, kazada yaralanan 12 kişiyi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.