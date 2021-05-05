İşçi Avukatlar Merkezi bir açıklama yaparak işçi avukatların ve stajyerlerin bir an önce aşılanması gerektiğini söyledi. " her günü adliye koridorlarında, mahkemelerde, toplu taşıma araçlarında, haciz mahallerinde virüsle burun buruna" çalıştıklarını söyleyen avukatların açıklamasında "bütün yetkili kurumlar tarafından dikkate alınmasını ve 40 yaş altında olan meslektaşlarımızın da gecikmeksizin aşı programına dâhil edilmesini talep ediyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

İşçi avukatlar ve stajyerler aşılansın

Türkiye Barolar Birliği’nin dün yaptığı açıklamayla 40 yaş üzeri avukat meslektaşlarımızın öncelikli aşı programına tanımlandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Covid-19 pandemisinin ilk günlerinden bu yana adliyelerde ve diğer iş mahallerinde yoğun biçimde çalışmaya devam eden kesimlerden biri olan işçi avukatların önemli bir kısmı, stajyer avukatların ise tamamı getirilen yaş sınırlaması ile aşı kapsamı dışında bırakılmıştır.

Çoğunluğu 40 yaş altı, ücretli çalışan avukatlardan oluşan işçi avukatların ve stajyer avukatların her günü adliye koridorlarında, mahkemelerde, toplu taşıma araçlarında, haciz mahallerinde virüsle burun buruna geçmektedir. Gün boyu kalabalıklar içinde koşturarak görevlerini ifa etmeye ve hayatlarını kazanmaya çalışan stajyer ve işçi avukatlar, çok açıktır ki adliyelerde ve her türlü hukuki iş sahasında fiziki olarak en yoğun ve virüse karşı en korumasız biçimde bulunan topluluktur.

İşçi Avukatlar Merkezi olarak bu gerçeğin başta meslek örgütlerimiz olmak üzere bütün yetkili kurumlar tarafından dikkate alınmasını ve 40 yaş altında olan meslektaşlarımızın da gecikmeksizin aşı programına dâhil edilmesini talep ediyoruz.

İşçi avukatlar merkezi