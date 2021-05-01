İşçi Avukatlar Merkezi: 'Lütfedilmiş' haklar istemiyoruz!

İşçi Avukatlar Merkezi, 1 Mayıs nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Avukatların açıklamasında, denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün 1 Mayıs, emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü. İşçi avukatlar da, işçi sınıfının geri kalanı gibi her geçen gün daha zorlu koşullarda, sömürüyle burun buruna hayatını sürdürüyor. Özellikle de koronavirüs pandemisiyle birlikte hak gasplarının boyutunun arttığı, mesleğimize ve hukuka yönelen saldırıların çoğaldığı günlerde mesleğimizi ve savunmanlık vazifemizi layığıyla ifa etmeye çalışıyoruz. Bu koşullar altında ve sınıfımızın mücadele gününde sorunlarımızı ve çıkış yolunu tartışmak bizler için bir zorunluluk.

Ankara Barosu, işçi avukatların karşılaştığı sorunların çözümünü, bugün yayınladığı 'Ücretli Çalışan Avukat - İşveren Avukat İlişkisi Hakkında Prensip Belgesi'nde buldu. Belge, adından da anlaşılacağı üzere, işçi avukat ve patron avukatların çalışma esaslarının belli prensipler doğrultusunda düzenlenmesi gerektiğine işaret ediyor. Avukatların işçileşmesinde ekonomik kaos ve siyasi saiklerle hukuk fakültelerinin sayıların artması faktörlerine değinilen açıklamada; işçi avukat ile patron avukat arasında meslek onurunun esas alınarak eşit ve dayanışmacı bir ilişki kurulması gerektiği, taraflar arasındaki sözleşmenin yazılı yapılması zorunluluğu öngörülüyor. Bunun yanında fazla mesai ücretine; yıllık, haftalık izinler ile süt ve ebeveynlik iznine ilişkin düzenlemeler planlanıyor; işçi avukatların alacağı ücretin “meslek onuruna ve vakarına” uygunluğuna dönük adımlardan söz ediliyor.

Özel olarak Ankara Barosu’nun, genelde ise bütün baroların işçi avukatlığı gündemine alması elbette ilk etapta umut verici bir görüntü çiziyor. Fakat Belge’nin içeriği ve Ankara Barosu tarafından ortaya konulan detaylar incelendiğinde, Belge’deki 'büyük' iddiaların gerçekleşme zeminine sahip olarak formüle edilmediği de çok zaman geçmeden ortaya çıkıyor. Çünkü Ankara Barosu’nun yayınladığı ve en temel haklarımızın yazılı olduğu Belge yalnızca bir 'tavsiye' metninden ibaret ve bağlayıcı değil! Belge’yi imzalamaya çağırdıkları ve Belge’nin ilânı vasıtasıyla muhatap aldıkları kişiler ise patron avukatlar. Daha açık söyleyelim; patron avukatlardan işçi avukatlara birtakım hakları lütfetmelerini isteniyor, lütfetmediklerinde de hiçbir tavırla veya yaptırımla karşı karşıya kalınmayacağını da 'tavsiye' nitelendirmesi nedeniyle hızla anlaşılıyor.

Sorunumuz; 'ücretli avukat-işveren avukat' ayrımı olarak tanımlanamaz. Çözüm de basit bir 'meslektaş eşitliği' veya patron avukatların inisiyatifine sunulmuş prensip beyanlarından geçmiyor. Sorunumuz; ülkemizin milyonlarının karşı karşıya kaldığı emek sömürüsüdür, 'işçi-patron' kavgasıdır. Mesleğimiz sınırlarında tanım yapılacaksa, 'işçi avukat-patron avukat' ayrımı tek gerçektir, çözüm ise bu karşıtlığın mücadele zeminine taşınmasıdır. 'Meslektaş eşitliği' şeklinde işçi ve patron avukatların yan yana gelebilmesi üzerinden kurulan zemin sömürüye her geçen gün kapı aralamaktadır.

Mesleğimizde ve yaşamımızda, hele de 1 Mayıs’ta patron avukatlardan lütuf istemiyoruz, böyle bir 'jest'in gerçekliğinin olmadığını ve bu 'tavsiye'nin uygulanmayacağını biliyoruz. İşçi avukatların kendi öz mücadeleleri ve bizzat İşçi Avukatlar Merkezi’nin şehir barolarından, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurullarına kadar yaptığı çalışmalar sonucu kabul edilerek 2015 yılında yürürlüğe giren 'Bir avukat yanında, avukatlık ortaklığında veya avukatlık bürosunda ücret karşılığı birlikte çalışan avukatların çalışma esaslarına ilişkin yönetmelik'i buradan tüm meslektaşlarımıza hatırlatıyoruz. Bu yönetmeliğe ve öncesindeki yönergeye karşı patron avukatlar ve Adalet Bakanlığı tarafından açılan iptal davalarını, verilen iptal kararını, karar sonrası sessizliği hatırlatıyoruz. Biz bu süreci unutmadık, işçi avukatlar haklarını savunmanın ve almanın yolunu yine bulacaktır, baroların yapması gerekense bu mücadelede sayısı binleri aşan meslektaşlarını patron avukatların lütuf belgeleriyle baş başa bırakmak değil, gerçek çözümler üretmenin bir parçası olmak olmalıdır.

Her geçen gün maruz kaldığımız mobbingin, angaryanın, fazla mesainin, molasız ve izinsiz çalışmanın, sömürünün çözümü işçi avukatlar olarak daha fazla dayanışma göstereceğimiz, mücadeleyi yükselteceğimiz günlerde saklı olduğun ilân ediyoruz. Mücadele günümüzü, 1 Mayıs’ımızı bu bilinçle kutluyor; işçi avukat meslektaşlarımızı el ele güzel yarınları kurmaya çağırıyoruz."

Yaşasın 1 Mayıs!

İşçi Avukatlar Merkezi