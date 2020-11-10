İşbaşında olanlar son bir yılda 1,5 milyon azaldı

Bugün TÜİK tarafından istihdam verilerinin açıklanmasının ardından DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu yayınlandı.

Raporda TÜİK'in işsizlik verilerini hesaplarken kullandığı sistemin gerçek işsizliği yansıtmaktan uzak olduğu dile getirilerek gerçek işsizlerin sayısındaki artışa dikkat çekildi.

TÜİK’in işbaşında olanlara ilişkin verisi istihdamda olup referans döneminde en az bir saat çalışmış olanları kapsamaktadır. İstihdamda olup işbaşında olanların sayısında salgının etkisiyle Ağustos 2020’de bir düşüş yaşandı. Ağustos 2019’da 26 milyon 657 bin kişi işbaşında iken, Ağustos 2020’de bu sayı 1 milyon 471 bin kişi azalarak 25 milyon 186 bine geriledi. İşbaşında olmayanların sayısı bir yılda 496 bin kişi arttı (Tablo 1, Grafik 4). İstihdamda olup işbaşında olmayanlar özellikle kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin kullandırılan işçilerin durumunu göstermesi açısından önemlidir.

Ümitsiz işsizlerde yüzde 117 artış!

İşgücüne dahil olmama nedenleri kategorisinde yer alan ve son dönemlerde artış eğiliminde olan ümitsiz işsizler ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanların (diğer) sayısı Covid-19 nedeniyle artmaya devam ediyor. Son bir yılda ümitsizlerin sayısı 718 bin kişi artarak 1 milyon 331 bine ulaştı. İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ise 1 milyon 117 bin kişi artışla 1 milyon 635 binden 2 milyon 752 bine yükseldi (Tablo 1, Grafik 7). Bu durum iş arama eğiliminin azalmasına işaret etmektedir. Dar tanımlı işsizliğin düşük görünmesinin önemli nedenlerinden biri işsizlerin iş bulamayacaklarını veya iş olmadığını düşünerek iş arama eğiliminde olmamalarıdır.