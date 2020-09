İrlanda'da Sinn Féin Kübalı doktorları Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

İrlanda'nın en büyük partisi Sinn Féin'in meclis grubu, 2021 Nobel Barış Ödülü için "Henry Reeve Uluslararası Tıp Tugayı"nı aday gösterdi.

Sinn Féin'den John O'Dowd şunları söyledi:

"Henry Reeve Uluslararası Tıp Tugayı, yakın zamanda COVID19'a karşı küresel mücadelede ön sıralarda yer aldı ve tıbbi personeli Avrupa, Afrika ve dünyanın dört bir yanındaki diğer mücadele eden ülkelere gönderdi.

Henry Reeve Uluslararası Tıp Tugayı'nın gösterdiği uluslararası dayanışma, özverilik ve özen, en karanlık günlerin ortasında bir ilham kaynağı ve ışık kaynağı olmuştur."

Küba Hükümeti tarafından 2005 yılında kurulduğundan bu yana, Henry Reeve Uluslararası Tıp Tugayı Dünya çapında 21 ülkede 3,5 milyondan fazla insanı tedavi etti.

En son seçimlerde en çok oyu alan parti olan Sinn Féin, şu anda İrlanda Cumhuriyeti'nde ana muhalefet konumunda.

