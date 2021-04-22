İrlanda okullara cinsiyetsiz tuvaletler koyuyor

İrlanda Eğitim Bakanlığı okullarda öğrencilerin yeni kurallar uyarınca cinsiyet ayrımı gözetmeyen tuvaletleri seçebileceğini duyurdu.

Yeni güncellenen resmi okul tasarım kılavuzları, yeni inşaat ve tadilat aşamasındaki tuvalet tesislerinin kabinleri ve lavabolara ortak erişimi içereceğini gösteriyor.

Bir Eğitim Bakanlığı sözcüsü, tuvaletlerin üniseks veya kadın-erkek olarak kategorize edilip edilmeyeceğini seçmenin okullara ait olacağını söyledi.

Morning Star'da yer alan habere göre konuya ilişkin konuşan Limerick İl Eğitim Müdürü Eoin Shinners, 2023 yılına kadar tamamlanacak olan yeni Educate Together okulunun tuvaletlerinin cinsiyet açısından nötr olacağını söyledi ve bu kararın ebeveynler ve yönetim kurulu ile istişare halinde alındığını belirtti.

Shinners, "Bugünlerde toplumun nasıl olduğunu yansıtıyor ve biz bunu çok sıcak karşılıyoruz. Birçok insan fikirlerini değiştirmiş durumda” dedi.

Bunu kapsamlı bir önlem olarak gördüğünü söyleyen Shinners "Öğrenciler, herhangi bir şekilde rahatsız olurlarsa yine de diğer ayrı tuvaletleri kullanma seçeneğine sahip olacaklar" dedi.