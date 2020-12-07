Irkçılığa karşı diz çöken futbolcular yuhalandı

İngiltere futbol sisteminin iki numaralı ligi Championship'te oynayan Millwall'ın taraftarları, uzun bir aradan sonra döndükleri statlarında ırkçılığa karşı protesto olarak diz çöken futbolcularını yuhaladı.

T24'te yer alan habere göre, Londra'nın koronavirüs önlemlerine yaptığı düzenlemelerin ardından Britanya'nın bazı bölgelerinde 2 bine kadar taraftar, tribünlerde maçı izleyebilmeye başladı.

Yapılan bir sosyal medya paylaşımından The Den isimli stattaki taraftarların iki taraftan da oyuncuları yuhaladığı duyuldu. Kulüp, taraftarların davranışının kendilerini çok üzdüğünü ifade etti.

Premier Lig kulüpleri bu sezon boyunca Siyah Canlar Kıymetlidir (Black Lives Matter) hareketine destek vermek için maçlardan önce diz çöküyordu.