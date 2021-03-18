Irkçı saldırıların ardından Asya kökenli ABD'liler arasında silahlanma arttı

ABD içerisinde Çin kökenli vatandaşlar başta olmak üzere Asya kökenli vatandaşların hedef alındığı cinayetlerin ve saldırılrın artması üzerine bu kesimde öz savunma amacıyla silahlanmada da artış yaşandı.

Salı günü Atlanta'da düzenlenen bir ırkçı saldırı sırasında Robert Aaron Long adlı silahlı saldırgan tarafından 8 kişi öldürülmüştü.

Covid-19 pandemisinin ortaya çıkmasından beri ABD hükümeti ve medya kuruluşları tarafından Çinlilere yönelik ırkçı söylemler dillendirilirken Kaliforniya Devlet Üniversitesi'ne göre Asya kökenli ABD yurttaşlarını hedef alan saldırılar bir yılda yüzde 149 artış gösterdi. Verilere göre bu saldırılar 2020'nin Mart ve Nisan aylarındaysa tavan yaptı.

Forbes'un hazırladığı bir habere göreyse bu süreçte kendilerini savunma arayışlarına giden Asya kökenli ABD vatandaşları silah satan dükkanları daha sık ziyaret etmeye başlamış durumda. Çeşitli silah dükkanlarının işletmecileriyle görüşen Forbes, Asya kökenli müşterilerin sıklıkla Glock ve AR-15 gibi silahları öz savunma amacıyla aldıklarını belirtirken New York'taki bir silah satıcısının şu sözlerini aktardı:

"İlk defa ateşli silah alan Asyalılar arasında günden güne artış var. Önceden Asya toplulukları arasında bir silah kültürü yoktu, ancak pandemiyle beraber nefret suçları artınca, kendisini savunmak isteyen daha çok Asyalı silah almaya başladı."

Pandemi boyunca önceki ABD Başkanı Donald Trump yeni tip koronavirüse "Çinli virüs", "Vuhan virüsü" ve "Kung Flu" isimleriyle hitap ederken Çin karşıtı dış politikasını da benzer bir ırkçı retorikle beslemişti.

Bir silah endüstrisi grubu olan Ulusal Vuruş Sporları Vakfı'na göre, salgının başlamasından bu yana 8,4 milyondan fazla kişi ilk defa silah aldı. FBI'a göre, silah alımları bir rekor olarak 2020'de toplam 39,69 milyon oldu. ABD'de silahlar üzerine talep, özellikle mühimmat arzını aşıp mermi kıtlığına neden olurken kendi cephanesini evde yapanlar da bulunuyor.