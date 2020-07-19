İranlı yetkili: Türkiye uçuşları yeniden askıya aldı

İran'da koronavirüs vakaları giderek artarken, Türkiye'nin geçtiğimiz hafta başlayan uçuşları yeniden askıya aldığı öne sürüldü.

Gazate Duvar'ın haberine göre, İran Sivil Havacılık Kurumu’nun Sözcüsü Rıza Caferzade, uçuşların dün (cumartesi) durdurulduğunu söyledi. Haberi, İran’ın resmi ajansı IRNA duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün yaptığı açıklamada, ülkede yaklaşık 25 milyon kişinin koronavirüse yakalandığını tahmin ettiklerini söylemişti. Ruhani, bu tahminini seroloji testlerine dayandırdığını belirtmişti.

İran Sağlık Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı’nı yalanlayarak, "Hastalığın mevcut durumunu teşhis etmek için seroloji tetslerine güvenmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Seroloji testleri, bir kişinin kanında belirli virüs ve mikroplara karşı antikor bulunup bulunmadığını anlamak için kullanılıyor. İran’daki resmi verilere göre, şu ana dek ülkede korona virüsüne yakalandığı tespit edilen kişilerin sayısı 273 bin 788. Resmi ölü sayısı ise 14 bin 188.