İranlı vekilden ülke yönetimine tepki: Ya yasağı kaldırın ya da siz de kullanmayın

İran milletvekili Muinuddin Saidi, Twitter'a yönelik erişim engeline ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'in İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'ndan (ISNA) aktardığı habere göre, Çabahar kentinin milletvekili Saidi, Meclis'te yaptığı konuşmada ülkedeki Twitter yasağını eleştirdi.

Saidi, "Ya halka uygulanan Twitter yasağını kaldırın ya da siz de kullanmayın" dedi.

Ahmedinejad'ın yeniden seçildiği 2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında protesto gösterileri sırasında Twitter'a erişim engellenmişti.

Yasağa karşın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından Twitter aktif olarak kullanılıyor.