İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Murtezaoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alımıştı.

İran Tebriz’de doğan Azerbaycan Bakü konservatuarından mezun olan Murtezaoğlu, caz formatıyla buluşan ve makamsal yapıya dayanan müziğini "Caz-makam" olarak tanımlıyordu.

100’ün üzerinde beste ile birlikte "O 3 (Leyla-Mecnun)" ve "Pir Sultan" adlı iki operete imza atan Murtezaoğlu, müzik yazımı çalışmaları içinde birçok yeni makam çeşnileri, ses dizimleri ve armoniler yarattı.