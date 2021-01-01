İranlı komutan: Süleymani suikastına ABD içinden karşılık verilebilir

ABD’nin geçen yıl suikast düzenlediği İran Devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin yerine aynı göreve gelen Tuğgeneral İsmail Kaani, Süleymani suikastına ABD içinden karşılık verilebileceğini söyledi.

Press TV’nin haberine göre, Kasım Süleymani için İran’da düzenlenen anma töreninde konuşan Kaani, ABD’ye seslenerek “Yaptığınız şeyle tüm dünyada özgürlük arayışındakiler için yeni bir görev yarattınız. Evinizdeki (ABD'de) bazı insanların suçunuza karşılık vermesi bile mümkün” dedi.

Kaani bu kişilerin kimler olabileceğine ve verecekleri karşılığın ne olabileceğine dair bir açıklamada bulunmadı.

Kaani ayrıca ABD’nin Süleymani suikastının Filistin, Suriye, Lübnan ve Yemen’de “direniş cephesi”ne zarar vermekte başarısız olduğunu söyledi.

Kaani suikast emrini veren ABD Başkanı Trump’ı, Suudi Arabistan ve İsrail’in cezbetmesiyle “bu akılsızca” adımı atan “en kirli adam” diye niteledi ve şunları söyledi:

“Bu suçu işleyenler şunu bilmeli ki dünya genelinde bunu yapan korkakları cezalandırmaya hazır cesur bir adam bulabilirsiniz.”

Kasım Süleymani geçen yıl 3 Ocak tarihinde Bağdat Havalimanı’na düzenlenen ABD hava saldırısında Irak’ın Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis ile birlikte öldürülmüştü.

İran 8 Ocak tarihinde Irak’taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısıyla verdiği karşılığın yalnızca “intikamın ilk adımı” olduğunu açıklamıştı.