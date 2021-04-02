İran’la nükleer anlaşma görüşmeleri Viyana’da başlıyor

İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP) geri dönülmesi için bugün video konferans yoluyla düzenlenen ön görüşmede anlaşmanın devamı için görüşmelere gelecek hafta başlanmasına karar verildi.

İran’dan yapılan açıklamada 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD ile yaptırımlar kaldırılmadan masaya oturulmayacağı vurgulandı.

Bugün İranlı yetkililerle Çin, Rusya, Fransa, Almanya ve İngiltereli yetkililer arasında KOEP’in uygulanmasını denetleyen Ortak Komisyon’un ön toplantısı video konferans yoluyla yapıldı. Toplantının ardından Ortak Komisyonun gelecek hafta Avusturya’nın başkenti Viyana’da yüz yüze görüşmelere başlayacağı açıklandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Twitter hesabından yaptığı açıklamada İran ve AB’nin gelecek hafta Viyana’da görüşmeleri yüz yüzde başlatmayı kararlaştırdıklarını belirtti. İRNA’nın haberine göre Zarif, “Amaç hızlı bir şekilde ambargoların kaldırılması ve atılacak nükleer adımların planlamasıdır. İran ve ABD’nin bir görüşmesi olmayacaktır. Bu gereksizdir” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı, oturumda İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Arakçi'nin ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini vurguladığını ve bunun gerçekleşmesi durumunda İran’ın da anında telafi edici nükleer adımlarını durduracağını belirttiğini açıkladı. Açıklamaya göre Arakçi ABD’nin anlaşmaya dönmesi için bir müzakereye gerek olmadığını da bildirdi.

ABD’de Trump yönetiminin 2018’de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ve İran’a yaptırımları yeniden uygulamaya koymasının ardından İran KOEP’teki yükümlülüklerinden aşamalı olarak uzaklaşmıştı.