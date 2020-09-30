İran'ın ikinci akaryakıt tankeri Venezuela'ya vardı

Venezuela yolundaki üç İranlı akaryakıt tankerinden ikincisi Venezuela sularına vardı.

Fortune adlı İran tankerinin yerel saatle 01:45'te Venezuela'nın münhasır ekonomik bölgesine vardığı kaydedildi. Fortune'un, ilk varan İranlı Forest tankeriyle aynı rotayı izlediği bildirildi.

Üçüncü İran tankeri Faxon'un bu haftanın sonlarına doğru Venezuela'ya varması bekleniyor. Üç tanker, Venezuela'nın devlet petrol ve doğalgaz işletmesi PDVSA'ya toplam 820 bin varil akaryakıt taşımış olacak.

Tankerlerin Atlantik Okyanusu'ndan bir sorun yaşamadan geçtikleri belirtildi.

ABD'nin yaptırım uyguladığı Venezuela ve İran, bu yıl karşılıklı petrol ticaretini artırmış durumda.