İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Azerbaycan'da okuduğu şiirin ardından İran ile diplomatik kriz sürüyor.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend de bu akşam Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. AA'nın haberine göre Ferazmend'e, Erdoğan'a yönelik iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

Habere göre Büyükelçi Ferazmend'e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in tweetine, sonrasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddiaların ortaya atılmasına ve böylece İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyasının açılmasına" tepki dile getirildi.

Diplomatik kaynakların, Ferazmend'e, "söz konusu iddiaların toptan reddedildiği, İran tarafının Türkiye'yle ilgili herhangi bir konuda rahatsızlık duyması halinde bunu iletebileceği kanallar varken, bizzat İran Dışişleri Bakanı Zarif tarafından Twitter yoluyla mesnetsiz şekilde Türkiye'nin hedef alınmasının kabul edilemeyeceği"nin iletildiğini kaydetti. Ayrıca, "bu yaklaşım tarzının, Türkiye ile İran arasındaki yakın ilişkilerle de uyumlu olmadığı ve sadece bu ilişkileri bozmak isteyen çevrelere hizmet edeceğini"nin belirtildiği ifade edildi.

Erdoğan'ın Bakü'de yaptığı konuşmada, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okuması üzerine İran Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gelmişti. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine sert bir tepki iletilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse Erdoğan'a, Bakü'de yanlış naklettiği şiirin Aras'ın kuzey bölgelerinin İran anayurdundan zorla koparılmasıyla ilgili olduğu söylememiş" demiş ve "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliği aleyhinde konuştuğunun farkında değil mi?. Kimse bizim aziz Azerbaycanımız [Güney Azerbaycan, İran Azerbaycanı] hakkında konuşamaz" ifadelerine yer vermişti.