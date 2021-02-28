İran’dan Türkiye’ye ‘Soylu’ tepkisi: Kabul edilemez

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs’ü bakanlığa çağırarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerini protesto etti. Bakanlık, Süleyman Soylu’nun İran’da PKK militanlarının varlığına dair iddialarını “kabul edilemez” olarak niteledi.

İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı bir açıklamada, “İran ve Irak’ta toplam 3 bin 250 terörist bulunuyor. Bunlar PKK’nın uzun yıllardır asli kadrolu teröristleridir. Irak, Suriye ve İran’da 5 bin civarı kadrolu terörist bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı.

İran televizyonu Press TV’de yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında “Türk diplomata ülkenin içişleri bakanının İran’da PKK militanlarının varlığı iddiasının ‘kabul edilemez’ olduğu ve bu iddianın Tahran-Ankara işbirliğine karşı olduğu anlatıldı” denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca Türk hükümetine İran sınırlarına “terörist grupların” sızmasını önlemek için “ciddi” tedbirler alma çağrısında bulundu ve İran’ın sınır bölgelerinde “terörist gruplara” karşı mücadelede Türkiye ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ın açıklamalarını da “mesnetsiz” olarak niteleyen İran Dışişleri Bakanlığı'nın, ülkelerin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin uluslararası ilişkilerde temel ilke olmasının önemini vurguladığı kaydedildi.

Türkiye, İran'ın Ankara büyükelçisini bakanlığa çağırmıştı

Türkiye, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend’i bugün bakanlığa çağırmıştı. Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiye İran’ın Bağdat Büyükelçisi’nin Türkiye'yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerini protesto ettiğini bildirmişti.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, dün Rudaw’a verdiği bir mülakatta, “Irak'a askeri müdahaleyi reddediyoruz ve Türk güçleri tehdit oluşturmamalı veya Irak topraklarını ihlal etmemeli” demişti.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye, Irak’ın sınırlarına saygı gösterilmesine dair ders verecek en son şahsın İran’ın Büyükelçisi olması gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullanmıştı.