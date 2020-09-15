İran'dan Trump'a yanıt: Yeni bir stratejik hata yapma

ABD haber sitesi Politico'nun İran'ın Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak kasımdaki başkanlık seçimleri öncesi ABD’nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks’a suikast hazırlığında olduğu iddiasına Başkan Donald Trump'ın sahip çıkması üzerine Tahran'dan yeni bir açıklama geldi.

Sputnik'in haberine göre, Politico'nun iddiasını 'İran karşıtı propaganda' diye yalanlamış olan Tahran, Süleymani'nin intikamını almak için böyle bir hazırlık olduğunu belirterek, "İran'ın herhangi bir saldırısına bin kat fazla büyüklükte cevap verilecektir" iddiasında bulunan Trump'ı "Stratejik hata yapma" diye uyardı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, televizyondan canlı yayımlanan basın toplantısında "Yeni bir stratejik hata daha yapmamalarını umuyoruz, yeni bir stratejik hata durumunda kesinlikle İran'ın kararlı karşılığına tanık olurlar" dedi.

Rebii, Trump'ın açıklamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "küresel yönetim ve düzen iddiasındaki bir ülkenin devlet başkanının bu kadar zayıf bir temele dayanarak alelacele, dolduruşa getirmeye yönelik, şüphe götürür açıklamalar yapmasını" esefle karşıladıklarını belirtti.

"Böyle haberleri ciddiye almanın bölgede ve dünyada karışıklık yaratmaktan başka bir şeye yaramayacağı" uyarısını yapan İranlı sözcü, Trump'a "bir dönem daha başkan seçilmek uğruna yeni maceralara atılmaya kalkışmaması" tavsiyesinde bulundu.

Öncesinde Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ocak ayında Bağdat'ta füze saldırısıyla suikast düzenlemesini "uzun yıllardır ABD askerlerinin öldüren, ölüm ve acıya sebep olan terörist liderin gelecekte saldırı planlaması yüzünden" diye gerekçelendiren bir tweet atıp şöyle devam etmişti:

"Haberlere göre İran, terörist lider Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak suikast ya da başka herhangi bir başka saldırı planlıyor olabilir. İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir şekildeki herhangi bir saldırısına, İran üzerinde 1000 kat daha fazla büyüklükte saldırıyla karşılık verilecektir."