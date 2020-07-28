İran'dan tatbikat için sahte ABD uçak gemisi

İran, Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı'nın önüne sahte ABD uçak gemisi çekti.

Sputnik'te yer alan habere göre, uydu görüntülerine yansıyan 200 metrelik uçak gemisi maketinin daha önce de yapıldığı gibi İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin tatbikatında kullanılması bekleniyor. 2015 yılındaki tatbikatta bu yolla gövde gösterisi yapan Devrim Muhafızları, ABD'nin nükleer enerjiyle çalışan Nimitz sınıfı uçak gemisinin maketini füzelerle vurup batırmıştı.

İran, petrol ticaretinin yüzde 30'unun geçiş rotasında bulunan Hürmüz Boğazı'nda sık sık tatbikat düzenliyor.

Son olarak Maxar Technologies isimli ABD merkezli uzay teknolojisi şirketinin çektiği görüntülerde, güvertesine model uçakların dizildiği ABD uçak gemisi maketine doğru hareket eden İran hücum botu görülüyor.

Bahreyn'de üslü ABD Donanması 5. Filosu Sözcüsü Komutan Rebecca Rebarich "İran'ın bu maketten ne medet umduğunu ya da tatbikatta kullanarak ne taktik değer elde edeceğini biz söyleyemeyiz. Donanmamızın denizden gelecek her türlü tehdide karşı kendisini savunma becerisine güvenimiz tam olmayı sürdürüyor" dedi.

İran, Körfez'de güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda ABD savaş gemilerini vuracağına, saldırıya uğrarsa Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına dair uyarılarda bulunuyor.