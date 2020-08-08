İran’dan Hook’un istifasına tepkiler: Onu Pompeo ve Trump izleyecek

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da istifaya zorlanabileceğini söyledi.

Hook’un ABD’nin İran’a karşı “maksimum baskı” politikasında aynı Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gibi herhangi bir başarı elde edemeden istifa ettiğini söyleyen Şemhani, onu Pompeo’nun ve ardından Trump’ın görevden ayrılmasının izleyebileceğini belirtti.

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Pompeo, Hook’un istifasının gerekçesini açıklamamış, yerine atama yapılıncaya kadar ABD’nin Özel Temsilcisi Elliott Abrams’ın bu görevi de sürdüreceğini duyurmuştu.

Şemhani sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Trump yönetiminin İran’a karşı maksimum baskı stratejisinin ilk başta İran’da “rejim değişikliği”ni amaçladığını ancak daha sonra bunun “İran’ın zenginleşmesini önlemek” stratejisine dönüştüğünü ileri sürdü.

Press TV’nin aktardığına göre Şemhani paylaşımında “Mike (Pompeo) da Donald’ın (Trump) gidişinden önce toparlanıp ayrılmaya zorlanabilir” diye yazdı.

'Aynı şey Pompeo, Trump ve ardılları için de geçerli'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hook’un istifasını şöyle değerlendirdi: “ABD’nin İran politikası sözkonusu olduğunda John Bolton, Brian Hook ve Elliott Abrams arasında hiçbir fark yok. Amerikalı yetkililer yutamayacakları lokmayı ağızlarına aldı. Aynı şey Mike Pompeo, Donald Trump ve onların ardılları için de geçerli.”

İran’ın BM sözcüsü Ali Rıza Miryusufi ise Hook’un istifasının beklenmedik gelişmelere yol açmayacağını ifade ettiği açıklamasında “ABD hükümetinin sözde maksimum baskı kampanyası başarısız oldu” dedi.

Reuters’a konuşan Miryusufi “İran diz çökmüş değil ve bu iflas politikasını uygulayan görevde kim olursa olsun diz çökmeyecek” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hook’un görevinden ayrıldığını ve özel sektöre geçeceğini Perşembe günü sosyal medya hesabından duyurmuş, istifanın nedenine ilişkin ise bir bilgi vermemişti. Pompeo Hook’u “güvenilir bir danışman ve iyi bir dost” diye nitelemiş ve görevinde “tarihsel” başarılara ulaştığını öne sürmüştü.

New York Times gazetesi Hook’un istifasının temel hedefinin belirsiz olduğunu yazdı. Gazete Hook’un, yaptırımlar sonucu İran’ın uğrayacağı ekonomik yıkımın onu nükleer programından vazgeçmeye zorlaması için daha fazla zaman gerektiğinde ısrarcı olduğu değerlendirmesini de yaptı.

52 yaşındaki Hook ABD’nin İran Özel Temsilciliğine 2018’de atanmıştı. Hook’un sürpriz istifası Washington’un BM'nin İran’a silah ambargosunun uzatılması için baskı yaptığı bir zamana denk geldi.

ABD’nin İran’a silah ambargosunun süresinin uzatılması teklifi gelecek hafta BM Güvenlik Konseyi’nde oylanacak.