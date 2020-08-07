İran'dan Google’a çeviri eleştirisi

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Google şirketini çeviri programındaki ‘‘teknik hata’’ nedeniyle eleştirdi. Zarif, Farsça "Lübnan halkına taziyeler" ibaresinin, Google’ın çeviri programında Arapçaya "Lübnan halkına tebrikler" şeklinde çevrildiğine, ancak örneğin Lübnan yerine İsrail ya da ABD yazıldığında, bu kez Arapçaya çevirinin doğru yapıldığına dikkat çekti.

İran kaynaklı Press TV, Zarif’in paylaşımının ardından Google’ın sorunu çözdüğünü belirtse de, çevirideki "teknik hata"nın halen devam ettiği görülüyor.

Lübnan halkına başsağlığı dileyen Farsça ''teselliyet be merdom-e lebanon'' ifadesi Google'ın çeviri programı tarafından Lübnan halkına tebrikler anlamına gelen ''mebruk li-şa'ab lubnan'' şeklinde çevrilirken, Lübnan yerine İsrail yazıldığında, doğru çeviri olan ''E-t'taziy li-şa'ab İsra'il'' ifadesi ile karşılaşılıyor.