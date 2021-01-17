İran'dan Fransa'ya tepki: Bölgeyi siz istikrarsızlığa sevk ediyorsunuz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın Tahran'ın "nükleer (silah) kapasitesini geliştirdiği"ne yönelik sözlerine sert yanıt verdi.

Zarif, 2015 tarihli nükleer anlaşmanın (Kapsamlı Ortak Eylem Planı - KOEP) ABD'nin tek taraflı çekilmesi sonrası ayakta kalmasının Avrupa ülkelerinin değil İran'ın sayesinde olduğunu kaydetti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Zarif "KOEP’e imza atan ve taahhütte bulunan fakat ABD Hazine Bakanlığının iznine tabi olan 3 Avrupa ülkesi liderleri KOEP’in korunması için bir şey yapmadılar. Macron’un ölü doğan önerisi veya İngiltere’nin mahkeme kararına rağmen borcunu ödemediğini hatırlıyor musunuz? KOEP, İran’dan ötürü ayaktadır, 3 Avrupa ülkesinden dolayı değil" dedi.

Bir başka mesajında ise Zarif, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'a 2012-2017 yıllarında Fransa Savunma Bakanı olarak görev yaptığını hatırlatarak şöyle seslendi:

"Sayın meslektaşım: Siz kabinede faaliyetlerinize Suudi savaş suçlularına silah satarak başladınız. İran'la ilgili boş ve saçma sözleri bırakınız. Gerçek şu ki, bölgemizi siz istikrarsızlığa sevk ediyorsunuz. Eleştirenlerini parçalarına ayıran ve Yemen’deki çocukları katletmek için sizin silahlarınızı kullanan suçluları korumayı bırakınız."

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cumartesi günü Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, İran'ın nükleer silah kapasitesini geliştirdiğini, Tahran ile Washington yönetimlerinin nükleer anlaşmaya "acilen" dönmesi gerektiğini belirtmişti.