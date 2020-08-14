İran'dan BAE-İsrail anlaşmasına kınama: 'Tehlikeli' ve 'gayrimeşru'

İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan ve iki devlet arasındaki ilişkilerin normalleşmesini "tehlikeli ve gayri meşru" olarak tanımlayarak anlaşmaya karşı çıktı.

IRNA'ya göre İran Dışişleri Bakanlığı, "Bu, Filistinlileri sırtlarından bıçaklayan adım Siyonist rejime karşı bölgesel birliği güçlendirecek" dedi.

Perşembe günü, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve BAE'nin, Tel Aviv'in Batı Şeria üzerindeki planlanan egemenliğini askıya alması karşılığında tam diplomatik ilişkiler kurmak için bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Perşembe günü, BAE ve İsrail'in de katıldığı görüşmenin ardından ABD, üç ülke arasında Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngören bir anlaşmayı duyurdu.

Filistin sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistinlilerin İsrail ile BAE arasında ilan edilen anlaşmayı kınadığını söyledi.

Açıklamada, "Filistin liderliği, ABD'nin arabuluculuğunda, İsrail ile BAE arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik üçlü anlaşmayı şiddetle reddettiğini ve kınandığını duyurdu", okundu.

Sözcü, Filistin'in "bu adımı Arap barış girişimini ve Arap Birliği kararını baltalamaya yönelik bir girişim olarak gördüğünü" ve bunu "Filistin halkına yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdiğini belirtti.