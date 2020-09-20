İran'dan ABD'nin yaptırım açıklamasına yanıt: Hukuki taahhütlerinizi yerine getirin

İran Dışişleri Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamayla ABD’yi uluslararası toplumla uzlaşmaya ve Tahran’a yönelik BM yaptırımlarının yeniden uygulamaya konması ile ilgili tartışmalı açıklamalarının ardından hukuki taahhütlerine uygun hareket etmeye çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı basın açıklamasında, ‘‘Tahran’ın Washington’a verdiği mesaj açıktır: Uluslararası topluma geri dönün, yükümlülüklerinize uygun olarak hareket edin ve asilik yapmayı bırakın. Bunu yaptığınızda uluslararası topluluk sizi kabul edecektir’’ ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırımların yeniden uygulanması konusundaki iddiasının yanlış olduğu belirtilerek Nükleer Anlaşma’nın tarafı olmayan ABD’nin yaptırımların uygulanması sürecini başlatma talebinin Güvenlik Konseyi tarafından reddedildiği hatırlatıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ayrıca ABD’nin eylemlerinin kendisini barış ve uluslararası güvenliğe yönelik en büyük tehdit olarak gösterdiğini savundu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun hayal dünyası dışında hiçbir şeyin değişmediğini kaydeden Hatibzade, üçüncü ülkeleri de uluslararası konsensüse aykırı davranmamaları konusunda uyararak, ABD’nin iddialarını kabul edecek ve sınırları aşacak vasal devletlere yanıt vereceklerini belirtti.

Rusya: Nükleer Anlaşma’yı muhafaza etmek için çabalarımız sürecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Pazar günü konuya ilişkin bir açıklama yaparak, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararının değişmediğini ve bu karardan kaynaklanan taahhütlerin başlangıçta anlaşmaya varılan biçimde yerine getirilmesi gerektiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca Rusya’nın İran’ın nükleer programına ilişkin Müşterek Kapsamlı Eylem Planı’nın şartlarının yerine getirilmesini sağlamak için çabalarını sürdüreceği ifade edildi.