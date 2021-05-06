İran'da üst düzey askerlerin cumhurbaşkanı adayı olmalarının önü açıldı

İran Anayasa Mahkemesi ülkenin silahlı kuvvetlerinden üst düzey komutanların cumhurbaşkanlığına aday olmasına izin verilmesi lehinde karar verdi.

Press TV'nin aktardığı üzere mahkeme kararında hükümet bakanları, il valileri, nüfusu iki milyon ve üstü olan şehirlerin belediye başkanları ve ülkenin silahlı kuvvetlerinden “tümgeneral ve üstü rütbeli” komutanlar cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylıklarını koyabilecek.

Press TV, kararın silahlı kuvvetler mensuplarının üst düzeyde sivil siyasetle uğraşmasına izin verilip verilmeyeceği konusunda yıllarca süren tartışmaya etkili bir şekilde son verdiğini söyledi.

Olası adaylar kimler?

İran 18 Haziran'da yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gidecek. Adayların kayıtları resmi olarak önümüzdeki hafta başlayacak. 20'nin üstünde aday zaten aday olma niyetini beyan etmiş bulunuyor.

Olası yarışmacılar arasında eski savunma bakanı Tuğgeneral Hüseyin Dehghan da bulunuyor. Kendisi daha önce ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e danışmanlık yaptı. Dehghan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ilk döneminde 2013-2017 yılları arasında savunma bakanı olarak görev yaptı. Yakın tarihli basın demeçlerinde emekli komutan, ABD ile taktiksel bir çatışmanın tam ölçekli bir savaşa dönüşmesinin riskleri konusunda uyarıda bulundu ve Tahran'ın "müzakere yapmış olmak için müzakerelerin peşinde olmadığını" vurguladı. Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD tarafından öldürülmesine misilleme olarak ABD “terör devletinden” tüm güçlerin Ortadoğu'dan atılıncaya kadar Tahran'ın dinlenmeyeceğini de sözlerine ekledi.

İran Devrim Muhafızları'nın ikinci tugay generali ve İran Devrim Muhafızları kontrolündeki Hatam el Anbiya İnşaat Genelmerkezi mühendislik firmasının eski başkanı Seyid Muhammet de adaylığını koyacağını açıkladı.

2005-2013 yılları arasında İran'ın Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış Mahmut Ahmedinecad, 2021 seçimlerine katılma planlarını henüz resmi olarak ifade etmedi, ancak bir dizi gayri resmi ankette bir numara oldu.