İran’da enerji santralinde patlama

İranda Temmuz ayı içinde gerçekleşen çok sayıda patlama ve yangına bir yenisi daha eklendi. İran’ın resmi haber ajansı IRNA, İsfahan’daki bir enerji santralinde patlama gerçekleştiğini, patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Enerji Şirketi’nin CEO’su IRNA’ya yaptığı açıklamada patlamanın İslamabad santralinde bulunan bir trafonun bakım ve onarım çalışmaları sırasında yaşandığını ve elektriğin iki saat boyunca kesildiğini belirtti.

Yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen ve İsfahan eyaletindeki en eski santral olan Islamabad enerji santrali 2 milyon kişinin yaşadığı şehrin elektrik ihtiyacını karşılıyor.