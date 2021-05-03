İran'da 1 Mayıs'ta işçi eylemleri: En az 30 kişi gözaltına alındı

İran'ın başkenti Tahran'da 1 Mayıs'ta daha iyi hayat koşulları ve iş güvencesi talebiyle yapılan eylemlerde en az 30 kişi gözaltına alındı.

Ülkede işçi ve emeklilerin 1 Mayıs'ta Tahran'ın yanı sıra Kerec, Kirmanşah, Şuşu, Meşhed ve Tebriz kentlerinde de aynı taleplerle sokağa çıktığı görüldü.

Eyleme katılanlar, iş güvenliğinin yeniden düzenlenmesi çağrısı yaparak, "Bizim acımız, sizin acınız, Bize katılın ey halkımız" ve "Hırsızların ve işçi düşmanlarının hükümeti" sloganlarını attı.

Ülkede geçtiğimiz yıldan bu yana kötüleşen çalışma koşulları nedeniyle işçiler protestolar düzenliyor.

İran'da geçtiğimiz yıl, 46 işçi örgüt lideri, toplam 636 ay hapis cezası ve 3 bin 108 kırbaç cezasına çarptırılırken, 51 işçinin soruşturma için karakola çağrıldığı belirtildi.